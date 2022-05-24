Türkiye bugün bir acı rakor daha kırdı!

A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar, yüksek enflasyon, döviz kuru, geçim derdi derken, Türkiye yüzde 60-70 ile G20 ülkeleri arasında Arjantin ile birlikte mart ayında en yüksek gıda fiyat artışı yaşanan ülke oldu.

Gıda enflasyonu dünyanın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Peki Türkiye G 20 ülkelerinde Türkiye’nın gıda enflasyonundaki yeri ne oldu. . Sanayileşmiş ülkelerin oluşturduğu G20 ülkeleri içinde mart ayında en yüksek gıda fiyat artışı yüzde 60-70 ile Türkiye ve Arjantin’de yaşandı.

Dünya Gazetesi’nden Evrim Küçük yazısında gıda enflasyonunun bir çok ülkeyi ele geçirdiğini ve Avrupa dışındaki ülkelerde kendini daha da çok hissettirdiğinı yazdı. Sanayileşmiş ülkelerin oluşturduğu G20 ülkeleri içinde mart ayında en yüksek gıda fiyat artışı yüzde 60-70 ile Türkiye ve Arjantin’de yaşandı. Ulusal istatistiklere göre, Rusya, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerdeki gıda fiyatları mart ayında yüzde 10-20 arttı. Gıda enflasyonu Ortadoğu ve Sahra Altı Afrika'daki ülkeler için de büyük bir tehdit haline geldi. Avrupa ve Kuzey Amerika'da da enflasyonist baskılar ciddi oranda arttı. Kuzey Amerika’da Avrupa’ya göre daha büyük bir artış yaşanırken, Avrupa kendi içinde ayrıştı. 2022 yılının ilk çeyreğinde gıda fiyatlarındaki artışlar Fransa ve İrlanda'da yüzde 2.5 iken bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ve Baltık ülkelerinde yüzde 10'dan fazla oldu. Özellikle hane halkı harcamaları içinde gıda harcamalarının dana yüksek olduğu Doğu Avrupa’da fiyat artışları ciddi bir sıkıntı yaratmaya başladı. ABD ve Kanada'daki gıda enflasyonu AB ortalamasına göre nispeten yüksek seyrediyor. ABD'de hububat fiyat endeksi nisan ayında yüzde 10.8'e ulaştı.

Nisan ayında Euro Bölgesi'nde genel enflasyon, başta enerji ve ulaştırma fiyatlarındaki şok nedeniyle yüzde 7.5’e yükseldi. ING Research tarafından hazırlanan raporda, Euro Bölgesi'nde gıda enflasyonunun yılın ikinci yarısında yüzde 6 civarında seyredeceği tahmin ediliyor. ING’nin raporuna göre Unilever, Danone, Lactalis ve Nestlé gibi şirketlerin hepsi girdi masraflarının bu yıl yüzde 10-15 oranında artmasını bekliyor.

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