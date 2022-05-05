Türkiye enflasyon liginde zirveye koşuyor!

TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2022 enflasyon verileri sonrasında rekor üstüne rekor kıran enflasyon ile birlikte Türkiye yüksek enflasyon liginde bir sıra daha atlayarak 6. sıraya yükseldi.

Dünyada tüketici enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler grubunda Türkiye’nin yükselişi devam ediyor.

TÜİK’e göre nisanda yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97’ye yükselirken, Türkiye dünyada en yüksek enflasyonun olduğu ülkeler sıralamasında 7. sıradan 6. sıraya yükseldi.

Nisan 2021’de Türkiye’de enflasyon yüzde 17,14 idi. Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayında başlattığı faiz indirimleri sonrasında döviz kurlarının artışı ve dünyada enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki hızlı artış, Türkiye’de enflasyonun hızla artmasını beraberinde getirdi.

Dünya yüksek enflasyon liginde Venezuela, yüzde 284’lük oranla ilk sırada yer alıyor. Ancak ABD yaptırımları altındaki ülkede mart ayında aylık enflasyon yüzde 1,4 ile 10 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Petrol üretimindeki ve fiyatlarındaki artışın yanı sırada yaygın dolar kullanımı sayesinde ülkede enflasyonda hızlı düşüş yaşanıyor.

Sudan, yüzde 260’lık oranla en yüksek enflasyona sahip ikinci ülke olurken, iflas eden Lübnan yüzde 208’lik oranla üçüncü sırada.

Uzun yıllar savaşın yaşandığı, ABD ve AB’nin sert yaptırım uyguladığı ve şu an ülkenin bazı bölgelerin devlet kontrolü dışında olduğu Suriye yüzde 139 enflasyonla dördüncü sırada.

Afrika ülkesi Zimbabve de yüzde 96,4’lük enflasyonla listede beşinci sırada.