Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması bugün paraf edildi. Mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı serbestleşmeyi amaçlayan anlaşma kapsamında Türkiye'nin cari açığının daraltılması ve Katar sermayesinin çekilmesi hedefleniyor.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani bugün Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını düzenlenen törenle parafladılar.

Mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı bir serbestleşmeyi amaçlayan anlaşma ile başta petrol türevleri doğalgaz gibi girdilerin ucuza temini ile üretimde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye'nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.



Türkiye'nin Katar'a ihracatı bu yılın ilk yedi ayında 611 milyon dolar, bu ülkeden ithalatı ise yüzde 195 milyon dolar olarak gerçekleşti.