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  3. 16 Mayıs 2019 16:36

Türkiye ilk çeyrekte AB ile ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi'nin paylaştığı verilerde Türkiye'nin 2019`un birinci çeyreğinde Avrupa Birliği`ne ihracatı, ithalatını 2 milyar 782,7 milyon euro geçti.

Türkiye ilk çeyrekte AB ile ticaret fazlası verdi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) AB ve Euro Bölgesi'nin mart ayı  uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin mart ayında toplam  ihracatı 173,4 milyar euroya, ithalatı da 170,4 milyar euroya ulaştı.

AB, mart  ayında yaklaşık 3 milyar euro ticaret fazlası verdi. Euro Bölgesi'nin ise mart ayında toplam ihracatı 205,6 milyar euro, ithalatı da 183,1 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece EuroBölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 22,5 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, AB ülkelerine ocak ayında 1 milyar  793,1 milyon euro, şubat ayında  851,3 milyon euro ve mart ayında 138,3 milyon  euro ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Böylece, 2018'in ilk çeyreğinde AB ile yaklaşık 3,5 milyar euro  ticaret açığı olan Türkiye, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 782,7 milyon euroluk  ticaret fazlası verdi.

Türkiye'nin yılın ilk 3 ayında AB ülkelerine toplam ihracatı 20,2  milyar euroyu, ithalatı da 17,4 milyar euroyu buldu.

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren  fazla verildi.

AA

ticaret , türkiye , ab , ihracat
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