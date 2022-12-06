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Türkiye İş Bankası'ndan tüm çalışanlarına müjde

Türkiye İş Bankası'ndan tüm çalışanlarına müjde
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Türkiye İş Bankası tüm personeline haziran ayına kadar bin lira ısınma yardımı ödemesi yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak 9 Kasım’da yürürlüğe giren çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesini bankalarda devreye sokmaya başladı.

Türkiye İş Bankası bu ay itibariyle tüm personeline bin lira ısınma yardımı yapacak. Söz konusu yardım haziran ayına kadar devam edecek. İş Bankası’ndan alınan bilgiye göre söz konusu yardım tüm personele yapılacak.

Etiketler doğalgaz yardımı doğalgaz Türkiye iş bankası
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