Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının son enflasyon rakamı olan Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89, aylık %0,89 oranında artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67, aylık %0,75 oranında artış gösterdi.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67 arttı, aylık %0,75 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,36 artış gösterdi.
Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2025
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı
TÜFE değişim oranları (%), Aralık 2025
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2025
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %28,31 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %28,31 artış, ulaştırmada %28,44 artış ve konutta %49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,07, ulaştırmada %4,36 ve konutta %7,52 oldu.
TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Aralık 2025
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %1,99 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,99 artış, ulaştırmada %1,03 azalış ve konutta %1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48, ulaştırmada %-0,16 ve konutta %0,24 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).
TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Aralık 2025
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %31,66 arttı, aylık %0,78 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,76 artış olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Aralık 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67 arttı, aylık %0,75 arttı
Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Aralık 2025
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Aralık 2025
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %27,10 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,92 artış, imalatta %27,10 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %28,69 artış ve su temininde %57,15 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %24,28 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında %30,81 artış, enerjide %27,06 artış ve sermaye mallarında %29,79 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2025
Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2025
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,05 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,63 artış, imalatta %1,05 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,0 azalış ve su temininde %1,27 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,61 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,30 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,82 artış, enerjide %3,63 azalış ve sermaye mallarında %1,98 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Aralık 2025
Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Aralık 2025
