Türkiye Kalkınma Bankası hisseleri rekor kırdı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu`nda kabul edilerek yasalaştı. Her gün tavan seviyelerden işlem gören ve yüzde 1000`in üzerinde değer kazanan Kalkınma Bankası hissesi banka hisseleri arasında en değerlisi oldu.

Kalkınma Bankası hissesi borsada hızla değer kazanmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören bankalar içerisinde hissesi en değerli banka konumuna gelen Kalkınma Bankası'nın piyasa değeri 27,5 milyar liraya ulaştı. Böylelikle bankanın bu yıl getirdiği prim yüzde 1.100 oldu. Bu da yıl başında bu bankaya bin lira yatırmış bir kişinin parasının 11 bin liraya yükseldiği anlamına geliyor.

29,8 milyar lira ile piyasa değeri açısından hala Türkiye'nin en değerli bankası olan Garanti Bankası'nın hisseleri ise ocak ayının sonunda gördüğü 12,36 TL seviyesinden bugün itibarıyla 7,09 seviyesine gerilemiş durumda.



Kalkınma Bankası'nın sadece yüzde 0,92'si, Garanti Bankası'nın ise yüzde 50,07'si halka açık durumda bulunuyor.



KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ



Öte yandan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.



Kanun, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin (Banka), çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi ile kar ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dahil, tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak.



Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile karının dağıtımına ilişkin hususlar, esas sözleşmesinde belirlenecek.



4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun ile kurulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi" unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak hiçbir hukuki muameleye tabi olmaksızın faaliyetlerine devam edecek.



Banka, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kalkınma planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebilecek.



Bu görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ile görevlendirme kapsamında ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum veya kuruluş bütçesinden karşılanacağı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.