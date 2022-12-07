Türkiye ve Güney Kore arasındaki ihracat verileri açıklandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından ‘Kore Cumhuriyeti ve Türkiye İlişkileri Dünü, Bugünü ve Yarını’ etkinliğinde iki ülke arasındaki ihracatın 8 milyon 900 bin dolarda seyrettiği açıklandı.

Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik Lee’in de katıldığı etkinlikte Büyükelçi Lee iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik sunum yaptı. Lee, Güney Kore ve Türkiye arasındaki ihracatın 8 milyon 900 dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee sunumunda, “2002 Dünya kupasında Güney Koreliler büyük Türkiye bayrağı tutarak Türkiye'ye destek verdiler. İhracat konusunda Türkiye ile Güney Kore arasındaki ikili ilişkilerde geçmişte 3 milyon 300 dolardı. Daha çok Koreli ihracatçılar Türkiye ile iş birliği içerisinde olması gerekiyor. Kore sanayide 6’ncı sırada, ekonomi konusunda 10’uncu sırada. Şu anda Türkiye’de 190’dan dan fazla Güney Kore firması bulunuyor. Türkiye ve Güney Kore arasındaki ihracat 8 milyon 900 dolar bazında. Güney Kore’de 2021 yılında yatırım 1 milyon 385 dolar, ama geçmişteki Türkiye ile arasında yaptıkları rakam 3 milyon 300 dolar. Güney Kore ile Türkiye arasında daha çok yatırım yapılmasını ümit ediyorum. Mesela Güney Kore Türkiye’ye 400 milyon dolar ihracat yapıyor. Türkiye’de artık otomobiller elektrikli araca geçiyor. Bu elektrikli araçlarda kullanılan batarya üretim fabrikası Ankara Başkent OSB’de kurulacak. Bu kurulacak olan fabrika 180 tane futbol sahası büyüklüğünde olacak” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM B salonunda gerçekleşen Türkiye ve Kore Cumhuriyeti ikili ilişkiler arasındaki sunuma Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik Lee, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektör yardımcıları ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri katıldı.