Türkiye'de 1 liranın maliyeti 3 liraya çıktı

Her ne kadar AK Parti iktidarı Türkiye ekonomisi için "uçuyoruz", "bizi kıskanıyorlar" dese de her gün ortaya çıkan yeni bir gerçek Türkiye'de ekonominin aslında ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor. 1 TL madeni paranın üretim maliyetini duyan inanamadı.

Türkiye'de ekonomik dar boğaz yüksek enflasyon ve üretim maliyetlerinin hızla yükselmesiyle birlikte ekonomi dört bir koldan alarm verirken ortaya çıkan bir ekonomik ayrıntı daha "pes" dedirtti. Üretim maliyetlerinin kendi fiyatını getirmediği bu ortamda Türk Lirası'da değer kaybetti. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını belirtti. Milli Gazete'de yer alan habere göre piyasadan toplanan madeni paralar hurdacılara satılıyor. Madeni paraların hurdacılardaki değeri ise kendi değerlerinden daha fazla.