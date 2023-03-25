için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'de 2 yeni banka daha kuruluyor

Türkiye'de 2 yeni banka daha kuruluyor

Türkiye'de 2 yeni banka daha kuruluyor
Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

BDDK'nin 2 yeni banka kurulması ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi.

Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.

Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre;

Ziraat dinamik banka ile ‘dijital’e girdi

Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli ‘Ziraat Dinamik Banka’ ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi. Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli ‘Asır Yatırım Bankası A.Ş.’ ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.

Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası’na da faaliyet izni verildi.

Etiketler banka asır yatırım bankası ziraat dinamik banka bankaresmi gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
O sahne olay olmuştu: Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara veda edecek mi?
AK Parti'de listeler şekilleniyor: Aday olmayan isimler belli oldu
Emekli maaşındaki artış sonrası gözler oraya çevrildi: Banka promosyonları değişecek mi?
Amasya’nın yeni belediye başkanı belli oldu
Galatasaray maçlardaki taraftar sayılarını açıkladı
2023 sıfır otomobil fiyatları paylaşıldı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Saadet Partisi'nden Yeniden Refah Partililere çağrı: Titanik gemisine binmeyin
CHP'de liste savaşları!
Sırrı Sakık'tan Yavuz Ağıralioğlu'na olay sözler