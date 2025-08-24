Türkiye'de ağustos ayındaki gıda fiyat artış oranı hesaplandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye’de gıda fiyatlarının bu ay, geçen aya göre yüzde 3,2 oranında arttığını, yılın sekiz aylık dönemindeki fiyat artışının yüzde 27’yi bulduğunu, aralıksız 63 aydır artan gıda fiyatlarında bir yıllık artışın ise yüzde 54,5 olduğunu açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, fiyatlarını Türkiye’de yaygın şubeleri bulunan zincir marketlerden derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin ağustos 2025 raporunu açıkladı.

Raporda, "Türkiye'nin tümüyle iktidarın yanlış politikaları yüzünden içerisine sokulduğu yüksek enflasyon sürecinin en ağır faturasını gıda fiyatları yüzünden ücretliler, dar gelirliler ve yoksulların ödemeye devam ettiği" belirtildi.

Gıda fiyatlarının, Türkiye’nin enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den Ağustos 2025’e kadar yüzde bin 313 oranında arttığı bildirilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl ocak ayında bin 159 lira, şubat ayında bin 185 lira, martta bin 265 lira, nisanda bin 287 lira, mayısta bin 301 lira, haziranda da bin 360 lira, temmuzda bin 369 lira, ağustosta ise bin 413 ödemek zorunda kaldılar. Birleşik Kamu-İş’in gıda fiyatları endeksi Haziran 2020’den bu yana, yani 63 aydır aralıksız olarak bir önceki aya göre artıyor.

"BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,2 ORANINDA ARTTI"

Ağustosta sadece meyve ve bakliyat fiyatı gerilerken, başta et ve sebze olmak üzere diğer gıda gruplarında yüksek oranlarda fiyat artışı oldu. Ekmek, pirinç, un, bulgur harcamaları ağustosta, önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarken, et ve balık grubu harcamalarında yüzde 7,2, süt, süt ürünleri ile yumurta grubunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında yükseldi.

Tereyağı dışındaki yağ harcamaları ise önceki aya göre yüzde 10,7 oranında yükseldi. Meyve fiyatlarının yüzde 10 oranında azaldığı temmuzda sebze fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,7 artış yaşandı.

Bakliyat fiyatlarının önceki aya göre yüzde 2,7 oranında gerilediği temmuzda salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş gıda maddelerinden oluşan diğer gıda fiyatları yüzde 3,2 oranında yükseldi. Vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 temel gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında daha fazla para ödemek zorunda kaldı.

"SON 8 AYLIK DÖNEMİNDEKİ TOPLAM ARTIŞ YÜZDE 27 ARTTI"

Gıda fiyatlarında, ağustostaki yüzde 3,2 oranındaki artışla birlikte yılın ilk sekiz aylık dönemindeki toplam artış yüzde 27 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 11,1, beyaz ve kırmızı et fiyatlarında yüzde 43,9, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 23,1 artış oldu.

Yağ fiyatlarında yüzde 13,4 oranında yükseliş yaşanırken, meyve fiyatları yüzde 52,6 arttı. Sekiz ayda sebze fiyatları yüzde 10,2 oranında artarken, bakliyat yüzde 7,6 ve diğer işlenmiş gıda fiyatları da yüzde 10,7 oranında yükseldi.

"GIDA FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ AĞUSTOSTA YÜZDE 54,5’E ÇIKTI"

Ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları bu yıl ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,7, et-balık fiyatları 62, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 32,1 oranlarında artış gösterdi. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 33,1 oranında zamlandı.

Meyve fiyatları yüzde 171,5, sebze fiyatları ise yüzde 78,3 oranında yükseldi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 15, diğer gıda fiyatları ise yüzde 21,7 oranında arttı. Gıda fiyatlarında temmuzda yüzde 52,3 olan yıllık artış ağustosta yüzde 54,5’e çıktı. Gıda harcamalarını 127 maddelik bir sepetle izleyen TÜİK, gıda fiyatlarındaki yıllık artışı yüzde 27,95 olarak hesaplıyor.

"12 AYLIK ORTALAMA FİYATLARA GÖRE YÜZDE 57,2 ORANINDA ARTTI"

Ağustos 2025 sonu itibariyle son 12 aydaki ortalama gıda fiyatları, Ağustos 2024 sonu itibariyle son 12 aylık ortalama fiyatlara göre yüzde 57,2 oranında arttı. On iki aylık ortalama fiyat artışı ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 39,9, et-balık fiyatlarında 41,1, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 32,4 oldu.

Yıllık ortalamalara göre yağ fiyatları yüzde 36,5, meyve fiyatları yüzde 158,5, sebze fiyatları ise yüzde 135,6 oranında arttı. Bakliyatta son 12 aylık ortalama fiyatlar bir önceki 12 aylık döneme göre yüzde 23,2, diğer gıda fiyatları ise yüzde 35,5 oranında zamlandı."