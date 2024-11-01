  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'de de faaliyet gösteren dev restoran zinciri iflas etti

Türkiye'de de faaliyet gösteren dev restoran zinciri iflas etti

Türkiye'de de faaliyet gösteren dev restoran zinciri iflas etti
Güncelleme:

ABD merkezli olan ve Türkiye'de de şubeleri bulunan dev restoran zinciri TGI Fridays iflas etti.

Dünya genelinde yaşanan salgın hastalıkla birlikte ekonomik kriz de patlak verdi. Tüm dünyada ölümlere yol açan hastalık beraberinde getirdiği ekonomik krizle birlikte iflasları hatta açlık krizlerini de yaşattı. Özellikle tedarik zincirindeki kırılma nedeniyle on milyonlarca insan zor duruma düştü.

Tedarik zincirindeki kırık sağlıktan otomotive, eğitimden hizmet sektöründe hemen hemen her alanda derin yara açtı. CNN'de yer alan habere göre, kar topu etkisi sonucunda ABD başta olmak üzere Avrupa’daki çok sayıda ülkede iflas haberleri peş peşe yayıldı.

Son olarak edition.cnn.com’un haberine göre merkezi ABD’de bulunan TGI Fridays iflas etti. İflası duyurduktan sonra TGI Fridays’ın 50 restoranı aniden kapandı.

ABD merkezli olan ve Türkiye'de de şubeleri bulunan dev restoran zinciri TGI Fridays iflas etti.

Zincirin restoran bulucusu, geçen hafta 213 restoranın açık olduğunu gösterirken, Çarşamba günü itibarıyla açık olan restoran sayısı 163 idi; bu da 50 restoranın kapandığı anlamına geliyor.

Habere göre TGI Fridays yıl başında ABD'de 270 şubeye sahipti. Ocak ayında 36 şubeyi kapatmıştı. Etkilenen yerlerin listesi henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla aralarında Türkiye’deki şubelerin de bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Bloomberg'e göre TGI Fridays, 11. Bölüm iflası için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Red Lobster gibi diğer büyük restoran zincirleri de bu yıl iflaslarını ilan etti. TGI Fridays Türkiye'de İstanbul ve Ankara'daki popüler şubeleriyle biliniyor.

Etiketler abd TGI Fridays iflas restoran zinciri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday Pide harcına bakın ne katmışlar Pide harcına bakın ne katmışlar İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek! Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek!
Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı