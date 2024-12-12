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Türkiye'de iflas eden otel sayısı açıklandı

Türkiye'de iflas eden otel sayısı açıklandı
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Küresel ekonomik kriz nedeniyle 2024'ün ilk on ayında Türkiye'de 51 otel iflas etti.

2024 yılının Ocak-Ekim dönemi olmak üzere toplam 10 aylık süreçte, konaklama sektöründe faaliyet gösteren 51 anonim şirket kapılarını kapattı.

Turizm Databank verilerine göre, konaklama sektöründeki işletme kapanışları, yeme-içme sektöründeki kapanışlarla birlikte değerlendirildiğinde artış gösterdi. Bu süreçte, otel ve yeme-içme sektörlerinde kapanan şirketlerin sayısı yüzde 5,6 artarak 1.073'ten 1.133'e yükseldi. Aynı dönemde, yeni kurulan şirket sayısı ise 6.150'den 6.870'e çıktı.

Öte yandan, gerçek kişi işletmelerde farklı bir tablo görüldü. Bu tür işletmelerde kapanışlar yüzde 21 oranında azalırken, yeni açılışlar ise yaklaşık yüzde 5 oranında geriledi.

 

 

Etiketler otel turizm iflas eden oteller
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