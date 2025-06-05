  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 30 milyon dolara kurulan şirket iflasın eşiğinde

Türkiye'de ilkti... 30 milyon dolara kurulan şirket iflasın eşiğinde

Türkiye'de ilkti... 30 milyon dolara kurulan şirket iflasın eşiğinde
Güncelleme:

Türkiye'nin ilk endüstriyel kenevir üretim merkezini hayata geçiren Keneviro, iflasın eşiğine geldi. 2023 yılında 30 milyon dolar yatırımla kurulan şirket hakkında mahkeme 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Tekstilci Uğur Balkuv ve ABD’de eğitim gören oğlu Orhun Balkuv tarafından 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Endüstriyel Kenevir üretim için belirlenen şehirden biri olan Samsun’da kurulan ve Türkiye’de endüstriyel kenevir üretimini ilk kez gerçekleştiren Keneviro şirketi konkordato ilan etti.

2023 yılında 30 milyon dolarlık yatırımla Samsun Havza OSB’de kenevir işleme tesisi kuran şirket, tohumdan nihai ürüne kadar üretim yapıyordu. 

Şirket Samsun tesisinde ham ve boyalı elyaf üretimi, boyalı ve ham iplik üretimi, kıtık üretimi, kıtıktan yüzde 100 doğal kedi kumu ve hayvan altlığı üretimi yapıyordu.

MAHKEMEDEN 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol'un haberine göre, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Keneviro Tarım Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. 

Şirkete konkordato komiseri olarak da 3 isim mahkeme tarafından atandı. 

3 aylık geçici mühlet süresinin dolmasının ardından 20 Ağustos 08 2025 günü saat 14:00’te görülecek duruşmada konkordato sürecinin akıbeti belli olacak. 

BALKUV TRİKO DA KONKORDATO İLANINDA BULUNMUŞTU

Keneviro'nun kurucusu ve patronu Uğur Balkuv'a ait Uğur Balkuv Triko şirketi de 3 gün önce konkordato ilan etmişti.

Uğur Balkuv Triko hakkında da 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti.

Ünlü markalar için üretim yapan 39 yıllık Türk devi iflasın eşiğindeÜnlü markalar için üretim yapan 39 yıllık Türk devi iflasın eşiğindeEkonomi

 

Patronlar Dünyası

text-ad
Etiketler kenevir üretimi samsun keneviro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
93 kilo birden verip tanınmayacak kadar değişen güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf 93 kilo birden verip tanınmayacak kadar değişen güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilen çifti boşanıyor! Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilen çifti boşanıyor! Doktorun cinsel istismarlı vahşetinde istenen ceza belli oldu Doktorun cinsel istismarlı vahşetinde istenen ceza belli oldu Kurbanlık pazarında akıllara durgunluk veren hile! Kurbanlık pazarında akıllara durgunluk veren hile! Türkiye'nin bir dev şirketi daha iflas etti! Türkiye'nin bir dev şirketi daha iflas etti! Osmanlı'nın tarihi yadigarının son hali kahretti! İnsan kemikleri her yerde... Osmanlı'nın tarihi yadigarının son hali kahretti! İnsan kemikleri her yerde... Survivor adasını sessiz sedasız terk eden Hikmet Tuğsuz'dan ilk açıklama geldi Survivor adasını sessiz sedasız terk eden Hikmet Tuğsuz'dan ilk açıklama geldi Beşiktaş'ta eleştirilerin odağındaki isim Immobile'den taraftarı kızdıracak adım Beşiktaş'ta eleştirilerin odağındaki isim Immobile'den taraftarı kızdıracak adım 4,6'lık deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için endişe veren açıklama 4,6'lık deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için endişe veren açıklama Cem Küçük erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2 tarih verdi Cem Küçük erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2 tarih verdi
Türkiye'nin 19 yıllık sır cinayeti tam 17 yıl sonra gelen ihbarla aydınlatıldı! Türkiye'nin 19 yıllık sır cinayeti tam 17 yıl sonra gelen ihbarla aydınlatıldı! 30 kilo veren Ata Demirer böyle zayıflamış! 30 kilo veren Ata Demirer böyle zayıflamış! Mauro Icardi ile China Suarez'in aşk tatilinde Wanda Nara sürprizi! Mauro Icardi ile China Suarez'in aşk tatilinde Wanda Nara sürprizi! Dursun Özbek müjdeyi vermişti: Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklif ortaya çıktı Dursun Özbek müjdeyi vermişti: Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklif ortaya çıktı Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem 31 Mart seçimlerini bilen Sonar'dan çok konuşulacak anket: İki parti arasında fark açılıyor 31 Mart seçimlerini bilen Sonar'dan çok konuşulacak anket: İki parti arasında fark açılıyor Sürücüler dikkat! İl il sabit radar noktaları belli oldu Sürücüler dikkat! İl il sabit radar noktaları belli oldu Leman, İmamoğlu afişlerine getirilen yasak sonrası İmamoğlu posteri hediye etti Leman, İmamoğlu afişlerine getirilen yasak sonrası İmamoğlu posteri hediye etti Medyada grev var! Ünlü televizyon kanalının çalışanları iş bırakıp bina içinde nöbete başladı Medyada grev var! Ünlü televizyon kanalının çalışanları iş bırakıp bina içinde nöbete başladı Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti de MHP de kaybetti! Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti de MHP de kaybetti!