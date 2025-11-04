Türkiye'de keşfedilen altın rezervinin değeri dudak uçuklattı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan altın rezervinin piyasa değerinin 1.7 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Çoğunluk hissesi OYAK'ın elinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 2024 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinde altın rezervi tespit edildiğini duyurmuştu. Şirket, altın rezervinin piyasa değerinin 1.7 milyar dolar (71,5 milyar TL) olduğunu duyurdu.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından 19.07.2024 ve 11.06.2025 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarında, rezerv tespit çalışmasına ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Bu doğrultuda, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) tarafından, Sivas ili Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama faaliyetleri kapsamında, UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) ve JORC (Australasian Joint Ore Reserves Committee) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan "Mümkün Kaynak" düzeyinde bir altın mineralizasyonu tespit edilmiştir.

Ruhsat sahası büyüklüğü 5.804,08 hektar olup, şu ana kadar 45 hektarlık alanda çalışma yapılmıştır. Toplam 360 adet karotlu sondaj gerçekleştirilmiş, sondajların toplam uzunluğu 96.649 metreye ulaşmıştır. Bu sondajlardan 96.533 adet ateş analizi sonucu elde edilmiştir.

UMREK ve JORC standartlarına uygun modelleme sonucunda elde edilen Mümkün Maden Kaynak Tahmini aşağıdaki gibidir:

Kategori Tonaj (Mt) Tenör (g/t Au) Metal İçeriği (oz Au) Mümkün Kaynak 14,9 0,89 424.000

Hesaplamalar, 0,5 g/t altın eşik tenör üzerinden yapılmış olup, 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 g/t altın tenörüyle yaklaşık 424.000 ons altın içeriği tespit edilmiştir. Ortalama yoğunluk değeri 2,53 g/cm³ olarak belirlenmiş, kalite güvence ve kontrol (QA/QC) süreçleri uluslararası standartlara göre yürütülmüştür. Tüm analizler, Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir.

Alacahan sahasında hem mevcut modelleme alanında hem de henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerde arama faaliyetleri sürmektedir. Belirtilen mineralize bölgeye ait dolgu sondajları devam etmekte olup, bu çalışmalar tamamlandığında söz konusu kısmın rezerv hesaplamalarına esas olacak şekilde daha yüksek güvenilirlik düzeyinde sınıflandırılması hedeflenmektedir. Bununla eş zamanlı olarak, sahanın diğer bölgelerinde yeni keşif ve kaynak artırımı amacıyla karotlu sondaj çalışmaları da planlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, Alacahan sahasının geneline yönelik kaynak potansiyelinin belirlenmesi ve ilerleyen dönemlerde maden kaynak tabanının genişletilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışma, UMREK 2023 ve JORC 2012 kodlarının şeffaflık, doğruluk ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda, Yetkin Kişiler Ruth Woodcock (UMREK N 252, EurGeol N 1715) ve Jörg Pohl (EurGeol N 1728) tarafından bağımsız olarak hazırlanmış ve Westech International Ltd. tarafından onaylanmıştır.

Bu duyuruda yer alan bilgiler, mümkün kaynak düzeyindedir ve ekonomik olarak işletilebilir rezerv niteliği taşımamaktadır. Dolgu sondajları ve devam eden kaynak artırımı çalışmaları sonrasında, yeni veriler doğrultusunda kaynak sınıflandırmasının güncellenmesi ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır.

Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."