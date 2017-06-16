Türkiye'de o internet siteleri engellenecek !

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteninde yer alan duyuruda, bu kapsamda 17 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."

ENGELLENECEK İNTERNET SİTELERİ

fxpro.co.uk

fxpro.com

fbsturkey.com

fbs.com

trfbs.com

forexmoment.com

klasfx.com

lqdfx.com

exness.com

exness.eu

icmarkets.com

amarkets.info

lcg.com

fxopen.com

fxopenturkey.com

liteforex.com

destekmarkets.com