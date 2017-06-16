Türkiye'de o internet siteleri engellenecek !

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteninde yer alan duyuruda, bu kapsamda 17 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."
ENGELLENECEK İNTERNET SİTELERİ
fxpro.co.uk
fxpro.com
fbsturkey.com
fbs.com
trfbs.com
forexmoment.com
klasfx.com
lqdfx.com
exness.com
exness.eu
icmarkets.com
amarkets.info
lcg.com
fxopen.com
fxopenturkey.com
liteforex.com
destekmarkets.com