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Türkiye'de sahte dolar alarmı: ATM ve para sayma makineleri bile ayırt edemiyor

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Türkiye'de sahte dolar krizi yaşanıyor. ATM ve para sayma makinelerinin ayırt edemediği 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu.

Türkiye piyasalarda dönen sahte dolar krizi ile çalkalanıyor. Piyasada 50 ve 100 dolarlık 600 mliyon dolarlık sahte banknot olduğu düşünülüyor. 

Yazılımları güncel olmayan ATM'ler ve para sayma makineleri de sahte dolarları ayırt edemiyor. Bu sebeple Türkiye genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu.

Bursa'da kapalı çarşı esnafı Yüksel Durmuş, “30 yıldır bu işle uğraşıyoruz, şu anda piyasada 50 ve eski 100 dolarlık sahte banknotlar piyasada dolaşıyor. Biz devamlı makineleri güncelliyoruz şu anda bizim makinelerimizden bu paralar geçmiyor. Risk almamak için elimiz ile kontrol ediyoruz daha para sayma makineleri çıkmadan biz zaten elle kontrol ediyorduk bu anlamda da kendimiz uzmanız, bizden sahte para geçmez” şeklinde konuştu.

Türkiye'de sahte dolar krizi yaşanıyor. ATM ve para sayma makinelerinin ayırt edemediği 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu.

“Bankalar kabul etmeyince sorun yaşıyoruz”

Bankaların döviz banknotlarını güncellediğini dolayısıyla eski banknotları kabul etmediğini söyleyen Durmuş,“Bankalar 50 dolar ve eski 100'lükleri güncellemişler ve almıyorlar şu anda bizde ise bazı dövizciler almıyorlar, almamasının sebebi ise sahtelik ile ilgili değil. Biz dövizi vatandaşa satıyoruz onlar bankalara yatırıyor. Bankacı almayınca geri geliyor ve biz o konuda sorun yaşıyoruz. O yüzden satışını gerçekleştiremediğimiz için şu anda almıyoruz. Tekrar almaya başlayacaktır diye inanıyorum” dedi.

İHA

Etiketler sahte dolar 50 dolar 100 dolar banknot atm para sayma makinesi
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