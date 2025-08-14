  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'de ve yurtdışında yüzlerce mağazası bulunan Türk giyim devi satılıyor!

Türkiye'de ve yurtdışında yüzlerce mağazası bulunan Türk giyim devi satılıyor

Türkiye'de ve yurtdışında yüzlerce mağazası bulunan Türk giyim devi satılıyor
Güncelleme:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi markaların lisans haklarını bulunduran Aydınlı Giyim Grubu şirketlerini satışa çıkardı.

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle payları Hazine'ye devredilen ve yönetimi de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Aydınlı Giyim Grubu şirketleri satılıyor.

306'sı yurt dışında olmak üzere 690 mağazası bulunan Aydınlı Giyim Grubu şirketleri için 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, ihaleye katılım bedeli ise 1,2 milyar TL olarak açıklandı

text-ad
Etiketler aydınlı aydınlı giyim aydınlı giyim grubu aydınlı giyim grubu şirketleri TMSF satış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifası sonrası ilk işi bu oldu Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifası sonrası ilk işi bu oldu Özgür Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddialarına jet soruşturma Özgür Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddialarına jet soruşturma Bir zamanların Küçük Ceylan'ı şimdi yeni imajı ve milyonluk teknesiyla olay oldu Bir zamanların Küçük Ceylan'ı şimdi yeni imajı ve milyonluk teknesiyla olay oldu Bakan Tunç, Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddiasına bu yanıtı verdi Bakan Tunç, Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddiasına bu yanıtı verdi Dünyanın akciğeri Amazon yağmur ormanları yok oluyor Dünyanın akciğeri Amazon yağmur ormanları yok oluyor İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı 2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler 2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler İki ilimizde yangın kabusu: Yüzlerce kişi tahliye edildi İki ilimizde yangın kabusu: Yüzlerce kişi tahliye edildi Özgür Özel saat 12'yi işaret etti: ''AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor'' Özgür Özel saat 12'yi işaret etti: ''AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor'' Bir ilimizde kırmızı alarm: ''1 milyon kişi susuz kalabilir'' Bir ilimizde kırmızı alarm: ''1 milyon kişi susuz kalabilir''
Erzurum'da dehşete düşüren kaza: 1 ölü Erzurum'da dehşete düşüren kaza: 1 ölü Kobra Murat'ın kızının söz töreni olay oldu: Euro'dan şemsiye yaptılar! Kobra Murat'ın kızının söz töreni olay oldu: Euro'dan şemsiye yaptılar! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı ''Altına vergi'' iddiaları sonrası altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! ''Altına vergi'' iddiaları sonrası altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! Kulislere bomba gibi düştü: İşte AK Parti'ye katılacak belediyeler Kulislere bomba gibi düştü: İşte AK Parti'ye katılacak belediyeler Erdoğan'ın akıl hocalarından biriydi, resti çekti: ''Kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım'' Erdoğan'ın akıl hocalarından biriydi, resti çekti: ''Kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım'' Özgür Özel AK Parti'ye ''hediye''sini belgelerle açıkladı Özgür Özel AK Parti'ye ''hediye''sini belgelerle açıkladı Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Özgür Özel'in işaret ettiği Mücahit Birinci'den ilk açıklama Özgür Özel'in işaret ettiği Mücahit Birinci'den ilk açıklama Nedim Şener ile iddiaların odağındaki Mücahit Birinci fena kapıştı! Nedim Şener ile iddiaların odağındaki Mücahit Birinci fena kapıştı!