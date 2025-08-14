Türkiye'de ve yurtdışında yüzlerce mağazası bulunan Türk giyim devi satılıyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi markaların lisans haklarını bulunduran Aydınlı Giyim Grubu şirketlerini satışa çıkardı.
FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle payları Hazine'ye devredilen ve yönetimi de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Aydınlı Giyim Grubu şirketleri satılıyor.
306'sı yurt dışında olmak üzere 690 mağazası bulunan Aydınlı Giyim Grubu şirketleri için 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, ihaleye katılım bedeli ise 1,2 milyar TL olarak açıklandı
.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol