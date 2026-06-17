Türkiye'de yeni bir banka kuruluyor! BDDK onay verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurucu ortakları arasında perakende devi BİM'in de bulunduğu "Dost Katılım Bankası"nın kuruluşuna onay verdi.

Türkiye bankacılık sektörüne yeni ve güçlü bir oyuncu daha katılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan son kararla, perakende sektörünün öncü şirketlerinden BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin de kurucu ortakları arasında yer aldığı "Dost Katılım Bankası A.Ş."nin kuruluşuna resmi izin verildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar, ekonomi piyasalarında büyük yankı uyandırdı.

10 Milyar TL Sermayeli Dev Ortaklık

Bankacılık Kanunu ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ve Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen başvuru sonucunda, Dost Katılım Bankası tam 10 milyar lira kuruluş sermayesi ile sektöre giriş yapacak. Yeni katılım bankasının kurucu ortakları şu güçlü şirketlerden oluşuyor:

BİM Birleşik Mağazalar AŞ

Desto Atık Yönetimi AŞ

Dost Global Danışmanlık AŞ

GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ

Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ



Faaliyet İzni İçin Süreç Devam Edecek BDDK tarafından verilen bu "kuruluş izni", bankanın doğrudan yarın sabah şube açıp faaliyete başlayacağı anlamına gelmiyor. Dost Katılım Bankası'nın yasal kuruluş sürecini tamamlamasının ardından, bankacılık hizmetleri sunabilmesi için mevzuatta belirtilen tüm teknik, mali ve kurumsal şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekecek.

Haber3.com Haber Merkezi