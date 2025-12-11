  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti!

Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti

Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti
Güncelleme:

Türkiye genelinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan tatlı devi Ekleristan konkordato ilan etti.

2020 yılında kurulan ve Türkiye genelinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan tatlıcılık devi Bursa merkezli Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, ekonomik sıkıntılarını aşmak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Firmanın başvurusunu inceleyen mahkeme, Ekleristan Gıda San. Tic. A.Ş. hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Firmanın mali tablolarını incelemek üzere Nesrin Beşe konkordato komiseri olarak görevlendirilirken, Ekleristan hakkında nihai karar ise yapılacak incelemenin ardından 3 aylık süre içerisinde verilecek. 

 

text-ad
Etiketler ekler tatlıcı tatlı tatlı devi konkordato ekleristan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy tutuklandı! Uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy tutuklandı! ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci gözaltına alındı! ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci gözaltına alındı! Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu İstanbul'da facia: 3 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı İstanbul'da facia: 3 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı Polisin şüphelendiği araçtan çıkanlar mide bulandırdı! Polisin şüphelendiği araçtan çıkanlar mide bulandırdı! İki günde 1 olarak uygulanan su kesintileri artık her gün uygulanacak! İki günde 1 olarak uygulanan su kesintileri artık her gün uygulanacak! Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Galatasaray'ın gol makinesinden taraftara ayrılık mesajı Galatasaray'ın gol makinesinden taraftara ayrılık mesajı Ukrayna Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankeri daha vurdu! Ukrayna Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankeri daha vurdu! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması!
Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler! Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler! Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Altın, gümüş ve kripto paralar bekliyordu... FED yılın son faiz kararını açıkladı! Altın, gümüş ve kripto paralar bekliyordu... FED yılın son faiz kararını açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim gazetecilere saldırdı! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim gazetecilere saldırdı! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor! Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor! Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygununda karar verildi Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygununda karar verildi Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu