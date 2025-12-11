Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti

Türkiye genelinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan tatlı devi Ekleristan konkordato ilan etti.

2020 yılında kurulan ve Türkiye genelinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan tatlıcılık devi Bursa merkezli Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, ekonomik sıkıntılarını aşmak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Firmanın başvurusunu inceleyen mahkeme, Ekleristan Gıda San. Tic. A.Ş. hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Firmanın mali tablolarını incelemek üzere Nesrin Beşe konkordato komiseri olarak görevlendirilirken, Ekleristan hakkında nihai karar ise yapılacak incelemenin ardından 3 aylık süre içerisinde verilecek.