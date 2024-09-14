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Türkiye'deki konkordato sayıları belli oldu

Türkiye'deki konkordato sayıları belli oldu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, binlerce konkordatonun kabul edilmiş gibi algı yaratıldığını belirterek, 2024 yılında şu ana kadar açılan 585 dosyanın 335’inin reddedildiğini sadece 44’ünün kabul edildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) binasında iş dünyasıyla bir araya geldi. Tunç, burada Türkiye genelindeki konkordato sayılarını açıkladı.

Buna göre Bakan Tunç, "2024 yılında şu ana kadar 585 açılan dosyanın 335’i reddedilmiş, 44’ü kabul edilmiş. 2024 yılında Türkiye’de kabul edilen konkordato sayısı 44 ama binlerce konkordato kabul edilmiş gibi algı yapılıyor. Denizli’de 25 dosya açılmış, 4 dosya kabul kararı verilmiş" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Tunç, Covid-19 salgını sonrasında artan konkordato sayılarına ilişkin kamuoyunda algı yapıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptıkları toplantılarda konkordato konusunda Ticaret Bakanlığı’nın konu hakkında çok fazla şikayetler aldıklarını ve bununda giderek arttığını söyleyen Bakan Tunç, "Bizde yıl yıl mevcut rakamları çıkarttık. Rakamları çıkarttığımızda bu şekilde olmadığını gördük. 2018 yılında bin 712 açılan konkordato kaydı var. 555’i ret edilmiş, 18’i kabul edilmiş. 2019 yılında bin 217 açılan var. Bin 13’ü ret edilmiş 110’u kabul edilmiş. 2021 yılında 875 açılan var, 686’sı ret edilmiş 171’i kabul edilmiş. 2022’de 686 açılan dosyanın 573’ü ret edilmiş, 140’ı kabul edilmiş. 2023 yılında 516 açılmış.

Haberlere bakarsanız bin 516 diyor. Bu 516 talebin 381’i ret edilmiş 95’i kabul edilmiş. 2024 yılında şu ana kadar 585 açılan dosyanın 335’i ret edilmiş, 44’ü henüz kabul edilmiş. 2024 yılında Türkiye’de kabul edilen konkordato sayısı 44 ama binlerce konkordato kabul edilmiş gibi algı yapılıyor. Denizli’de 25 dosya açılmış, 4 dosya kabul kararı verilmiş. Keşke hiçbir firmamız konkordato ilan etmek durumunda kalmasa ama firmalarımızın başına bu tür şeyler gelebiliyor" şeklinde konuştu.

Etiketler Yılmaz Tunç adalet bakanı konkordato konkordato sayısı
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