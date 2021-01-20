Türkiye'deki restoranların dörtte biri yeniden açılamayabilir

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Turizm Restaurant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, sektörün son durumunu anlattı.

Demirer, yeme-içme sektöründe 100 bin işletmenin bulunduğunu, tahminen 2 milyon kişinin istihdam edildiğini, salgının ilk dalgasında yaklaşık yüzde 10’unun geri açılmadığını söyledi.

Dernek başkanı, işletmeler bugün yeniden faaliyete geçse dahi yüzde 25-30’unun geri açılmayacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Salgın kısıtlamaları kapsamında kafe ve restoranlarda yalnızca eve paket servis ve ‘gel-al’a izin veriliyor. İş yapamayan birçok işletme ise kapalı.

Demirer, yıllık yaklaşık 135 milyar liralık cironun geçen yıl 60-70 milyar liraya gerilediğini belirterek, “Bu sektör 2020’de tam 117 gün tamamen kapalı kaldı. Açık kaldığımız 248 günde de sürekli saat kısıtlaması vardı” dedi.

Demirer, bu dönemde hükümetten ‘açılışta cansuyu nakit desteği’ ve borç ödemelerinin en az altı ay ertelenmesini beklediklerini söyledi.

Ayrıca, işletmelerin kamu genelgesiyle kapalı kalmasına rağmen kamu bankalarının icra takibine başladığını dile getirdi.