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Türkiye'den 3 firma da listede: İşte dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri

Türkiye'den 3 firma da listede: İşte dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketini açıkladı. 100 şirketlik listede Türkiye'den 3 şirket yer aldı.

2023 yılında birçok silah üreticisi, artan talep karşısında üretimlerini arttırdı. İlk 100 şirketin 2023 yılındaki toplam savunma gelirleri, 2022’deki düşüşün ardından yükselişe geçti.

İlk 100 şirketin 2023 yılındaki toplam savunma geliri, 632 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İşte, Dünyanın en büyük savunma şirketleri...

1 - LOCKEED MARTIN CORP.: ABD
2 - RTX: ABD
3 - NORTHROP GRUMMAN CORP: ABD
4 - BOEING: ABD
5 - GENERAL DYNAMICS: ABD
6 - BAE SYSTEMS: UNITED KINGDOM
7 - ROSTEC: RUSSIA
8 - AVIC: CHINA
9 - NORINCO: CHINA
10 - CETC: CHINA
47 - ASELSAN: TÜRKİYE
69 - BAYKAR: TÜRKİYE
78 - TUSAŞ: TÜRKİYE

Etiketler Türk savunma şirketleri dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri
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