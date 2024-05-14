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Türkiye'den Azerbaycan ve Gürcistan doğalgaz anlaşması

Türkiye'den Azerbaycan ve Gürcistan doğalgaz anlaşması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için mutabakata varıldığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikail Cabbarov ile "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması’na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan ile ilişkilerin ikinci bir aşamaya geçtiğini belirten Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Azerbaycan'la ilişkiler ikinci bir aşamaya geçti. İlişkiler 15 Haziran 2022'de imzalanan Şuşa beyannamesi ile strateji ortaklığa ulaştı. Özellikle enerji alanında iş birlikleri geliştirildi. İki ülke kararlı bir şekilde yatırımlarına devam ediyor. İlişkilerimiz doğal gaz alınında yeni bir boyuta geliyor. 2030 yılda kadar Azerbaycan doğal gazın Türkiye'ye ek olarak ulaşmasını öngörüyoruz. Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz. Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. Bu hattı en kısa zamanda ele alacağız. avrupaya Türkiye üzerinden doğal gaz aktarımını genişleteeceğiz. iş birliğimizi bu anlaşmalarla percinlemeye devam edeceğiz."

Etiketler doğalgaz anlaşma türkiye Gürcistan  azerbaycan
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