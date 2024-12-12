Türkiye'den bir acı başarı daha: 120 ülke arasında 5'inci olduk

Türkiye bu yılın ilk yarısı itibarıyla 512 milyar dolara ulaşan brüt dış borç ile Dünya Bankası’nın listelediği 120 ülke arasında beşinci sırada yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler arasında düşük borçluluk oranlarıyla dikkat çektiğini savunsa da Türkiye, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 512 milyar dolara ulaşan brüt dış borcu ile muadil ülkeler arasında üst sıralarda yer aldı.

Dünya Bankası’nın bu hafta yayımladığı ‘Uluslararası Borç Raporu 2024’te Türkiye, 120 ülke arasında brüt dış borç büyüklüğünde beşinci sırada yerleşti. 119 düşük ve orta gelirli ülke ile yakın dönemde keşfedilen büyük petrol rezervleri sayesinde yüksek gelirli ülkeler kategorisine yükselen Guyana’nın olduğu listenin tepesinde Çin var.

Çin’in brüt dış borcu 2023 sonunda 2.4 trilyon dolar oldu. Çin’in ardından 646 milyar dolarlık brüt dış borç ile Hindistan, 607 milyar dolarla Brezilya ve 595 milyar dolarlık borç ile Meksika sıralanıyor.

Sözcü