Türkiye'den giden domateslerden virüs çıktı

Rusya’nın tarım ürünleri denetçisi Rosselhaznadzor, Türkiye’den satın alınan domateslerde tobamovirüs isimli bir virüsün görüldüğünü açıkladı.

Rusya’nın tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor yetkilileri, Türkiye’den alınan meyvelerde bir tür mantar olan monilinia fructicola’ya rastlandığını, domateslerdeyse tobamovirüs görüldüğünü belirtti. Rusya’nın besin yönetmeliklerine göre söz konusu mantar ve virüs çeşidinin görüldüğü ürünlerin ülkeye girişlerine izin verilmiyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus tarım denetçisinin açıklamasına göre Türk makamları ile yapılan görüşmelerde karşı taraftan, Rusya’ya gönderilecek tarım ürünlerinin denetimini sıkılaştırması istendi. Türkiye ise görüşmeler sırasında, karantina uygulanmasını gerektiren bir mantar, bakteri ya da virüse tarım ürünlerinde rastlanması halinde yapılacak incelemenin sonuçlarını ve alınan önlemleri Rusya’ya iletmeyi taahhüt etti.

Rusya, 2020’nin sonunda İzmir ve Antalya’dan domates ve biber alımını durdurmuştu. Zira bu bölgelerden alınan ürünlerde tobamovirüse rastlanmıştı. Söz konusu yasak, eylül başında iptal edildi.