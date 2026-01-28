Türkiye'nin 22 yıllık turizm devi Tatil Sepeti 3,7 milyar TL'ye satıldı!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Tera Yatırım Teknoloji Holding Tatil Sepeti'ni yaklaşık 3,5 milyar TL karşılığında satın aldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Tera Yatırım Teknoloji Holding, turizm sektörünün köklü şirketlerinden olan 2004 yılında hizmete başlayan Tatil Sepeti'ni satın alma sürecinin başarıylatamalandığını duyuruldu.
KAP bildiriminde bu satın almanın bedeli 70 milyon Euro ( yaklaşık 3,7 milyar TL ) olarak açıklanırken Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Tatil Sepeti'nin tamamını satın alarak ortaksız tek sahip olduğu belirtildi.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol