Türkiye'nin 22 yıllık turizm devi Tatil Sepeti 3,7 milyar TL'ye satıldı!

Tera Yatırım Teknoloji Holding Tatil Sepeti'ni yaklaşık 3,5 milyar TL karşılığında satın aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Tera Yatırım Teknoloji Holding, turizm sektörünün köklü şirketlerinden olan 2004 yılında hizmete başlayan Tatil Sepeti'ni satın alma sürecinin başarıylatamalandığını duyuruldu.

KAP bildiriminde bu satın almanın bedeli 70 milyon Euro ( yaklaşık 3,7 milyar TL ) olarak açıklanırken Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Tatil Sepeti'nin tamamını satın alarak ortaksız tek sahip olduğu belirtildi.