Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz üç dev şirketin daha sonunu getirdi. İstanbul’da Ak Sav İnşaat Hafriyat, Ankara’da Portex Grup İnşaat ve Konya’da mobilya devi Zenio iflas etti.

Türkiye’nin üç büyük kentinde köklü şirketler, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları aşamayarak iflas etti. İstanbul, Ankara ve Konya’da faaliyet gösteren üç firma için mahkemelerden peş peşe iflas kararları çıktı.

İstanbul’da Ak Sav İnşaat Hafriyat battı

Sözcü'de yer alan habere göre, 15 yılı aşkın süredir İstanbul’da faaliyet gösteren Ak Sav İnşaat Hafriyat, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla iflas etti. Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederek kesin mühleti kaldırdı. 2 Eylül 2025 tarihinde verilen kararla iflas işlemleri başlatıldı.

Ankara’da Portex Grup İnşaat

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Portex Grup İnşaat için açılan konkordato davasını reddetti. 4 Eylül 2025’te alınan kararla şirketin iflasına hükmedildi. Mahkeme, borçluyu koruyan tüm tedbirleri kaldırırken alacaklıların haklarını iflas masası üzerinden takip edebileceği bildirildi.

Konya’da Zenio Mobilya iflas etti

Mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Zenio Mobilya, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla iflas etti. Konkordato talebinin reddi sonrası geçici mühlet ve tüm tedbirler kaldırıldı. Şirket için Konya 1. İcra Müdürlüğü bünyesinde iflas masası oluşturuldu.

Türkiye’nin üç farklı şehrinde sektörlerinde önemli yere sahip firmaların aynı dönemde iflas etmesi, ekonomik zorlukların geldiği noktayı gözler önüne serdi. Mahkemelerin aldığı kararlarla birlikte konkordato süreçleri sona ererken, firmaların alacaklıları için iflas masaları kuruldu.

Sözcü