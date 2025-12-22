Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor!

Bankacılık sektöründe dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının tek çatı altında toplanmasının planlandığı öne sürüldü.

2020 yılında kamu sigorta şirketlerinin birleşmesiyle kurulan "Türkiye Sigorta" modelinin ardından, benzer bir stratejinin kamu katılım bankaları için de masaya yatırıldığı ileri sürüldü. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve kuruluş aşamasındaki Halk Katılım'ın tek çatı altında toplanmasının planlandığı iddia edildi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre, halen faaliyet gösteren Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet izni alan ve şubat ayında faaliyete başlaması beklenen Halk Katılım Bankası'nın bu birleşme planına dahil edilmesi öngörülüyor.

“Kamu katılım bankaları tek çatıda toplanıyor''

Planlanan modelde, üç kamu katılım bankasının Türkiye Sigorta'da olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu çatısı altında toplanarak, belirlenecek yeni bir isimle tek banka olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Kamuoyunda "faizsiz bankalar" olarak bilinen katılım bankaları, son yıllarda artan taleple birlikte bankacılık sektöründeki payını yükselterek toplam hacmin yaklaşık yüzde 10'una ulaştı. Ekonomi yönetiminin, sektöre yönelik bu ilgiyi dikkate alarak üç bankanın faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmeyi ve bu yolla ölçeği daha da büyütmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Sabah Gazetesi