Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti

Bir dönemin popüler havayolu şirketi Onur Air'ın iflasına kararına verildi. 90 milyon yolcuya hizmet veren şirketin son 5 yıldaki tüm satışları mercek altına alınacak.

Onur Air Taşımacılık A.Ş. hakkında, 5 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından “iflas” kararı verildi.

Bu kararla birlikte, 1992’den bu yana faaliyet gösteren şirketin hukuki tasfiye süreci de resmen başlamış oldu. Mahkeme, şirketin kalan varlıklarını yönetmek ve borçlarını tasfiye etmek üzere bir iflas idaresi görevlendirdi.

5 yıllık satışlar mercek altında

Evrensel'den Uğur Cevher Zengin'in haberine göre, mahkemenin aldığı karar, yalnızca şirketin kapanmasını değil, aynı zamanda son yıllardaki tüm finansal işlemlerin incelenmesini de kapsıyor.

İflas idaresine verilen talimatlar doğrultusunda:

Müflis şirkete ait tüm taşınmazlara “iflas şerhi” konulacak.



Şirket üzerindeki tüm ipotek ve hacizler detaylı biçimde raporlanacak.



En kritik madde olarak, son 5 yıl içinde devredilen taşınmazların tamamı incelenecek.

2020'den itibaren maaş ödemelerini aksatmaya başlamıştı

Şirket, 2020’den itibaren maaş ödemelerini aksatmaya başlamış, 14 Ekim 2024’te ise 1800 çalışanın maaşlarını ve kıdem tazminatlarını ödemediği ortaya çıkmıştı.

Çalışanlar, yıllardır CİMER üzerinden yaptıkları başvurulardan da sonuç alamadıklarını söylemişti.

BirGün’den Bilge Su Yıldırım’ın haberine göre, şirket yönetimi uzun süre yeni ortak alınacağı bahanesiyle çalışanları oyaladı. Ancak 10 Nisan 2023’te tüm personel işten çıkarıldı. İşten çıkarmalar, “işçi tarafından zorunlu fesih” kapsamında gösterildi.

“Bir uçağı satsa alacaklarımızı öderdi”

Bir uçuş personeli, “Şirketin genel müdürlük binası boşaltıldı. 2020’den beri maaşımızı, tazminatımızı alamadık. Sadece birkaç uçağını satsa borçlarını ödeyebilirdi,” demişti.

Bir diğer çalışan, şirket sahibi Hamit Cankut Bagana’nın hâlâ çok sayıda oteli ve “OMS” adlı uçak bakım şirketini işlettiğine dikkat çekmişti.

Evrensel