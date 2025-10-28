  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin 45 yıllık yatak devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 45 yıllık yatak devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 45 yıllık yatak devi konkordato ilan etti
Güncelleme:

45 yıldır faaliyet gösteren yatak üreticisi Mavi Ay Yatak, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye’nin önde gelen yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak, yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından konkordato ilan etti.

1980 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, aldığı geçici mühlet kararıyla iflasın eşiğinden geçici olarak kurtulmayı hedefliyor.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak’ın da aralarında bulunduğu Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Bu süre zarfında şirket, alacaklılarıyla uzlaşarak mali yapısını yeniden düzenlemeye çalışacak. Sürecin olumsuz sonuçlanması halinde ise iflas süreci gündeme gelebilecek.

Devir ve icra işlemleri durduruldu

Mahkeme kararıyla şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri ikinci bir karara kadar yasaklandı. Rehin verilmesi, kefalet yapılması ve taşınmaz satışları mahkeme iznine tabi hale getirildi.

Şirket aleyhine 24 Ekim 2025’ten itibaren yeni bir takip işlemi başlatılamayacak, mevcut icra ve iflas süreçleri ise durduruldu. Konkordato sürecinin yönetimi için mali konularda uzman bir konkordato komiseri atandı.

Avrupa’ya ihracat yapıyordu

Merkezi Bursa’da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Şirket; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat yapıyor, Türkiye’nin önde gelen yatak ve ev tekstili markaları arasında yer alıyordu.

text-ad
Etiketler mavi ay yatak yatak üreticisi konkordato
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Kurum TOKİ'nin inşa ettiği konutların ''sırrını'' paylaştı Bakan Kurum TOKİ'nin inşa ettiği konutların ''sırrını'' paylaştı Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı Dünyaca ünlü giyim markası Türkiye'den çekildi! Dünyaca ünlü giyim markası Türkiye'den çekildi!
6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı 6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı AYM'den milyonlarca emekli ve memura kötü haber AYM'den milyonlarca emekli ve memura kötü haber Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif! Bölgede kuş uçurtulmuyor Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif! Bölgede kuş uçurtulmuyor Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı ücretiyle Türk televizyon tarihine geçti! Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı ücretiyle Türk televizyon tarihine geçti! Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi 6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı! 6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı!