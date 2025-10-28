Türkiye'nin 45 yıllık yatak devi konkordato ilan etti

45 yıldır faaliyet gösteren yatak üreticisi Mavi Ay Yatak, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye’nin önde gelen yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak, yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından konkordato ilan etti.

1980 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, aldığı geçici mühlet kararıyla iflasın eşiğinden geçici olarak kurtulmayı hedefliyor.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak’ın da aralarında bulunduğu Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Bu süre zarfında şirket, alacaklılarıyla uzlaşarak mali yapısını yeniden düzenlemeye çalışacak. Sürecin olumsuz sonuçlanması halinde ise iflas süreci gündeme gelebilecek.

Devir ve icra işlemleri durduruldu

Mahkeme kararıyla şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri ikinci bir karara kadar yasaklandı. Rehin verilmesi, kefalet yapılması ve taşınmaz satışları mahkeme iznine tabi hale getirildi.

Şirket aleyhine 24 Ekim 2025’ten itibaren yeni bir takip işlemi başlatılamayacak, mevcut icra ve iflas süreçleri ise durduruldu. Konkordato sürecinin yönetimi için mali konularda uzman bir konkordato komiseri atandı.

Avrupa’ya ihracat yapıyordu

Merkezi Bursa’da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Şirket; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat yapıyor, Türkiye’nin önde gelen yatak ve ev tekstili markaları arasında yer alıyordu.