Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 58. havalimanı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, sevgili Adanalılar, sevgili Mersinliler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Havalimanımızın Adana'mız ve Mersin'le birlikte 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün sadece bir havalimanı değil, yeni modern estetik bir kapı açıyoruz. Havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz.

Çukurova Havalimanı'nın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Üst yapı tesislerimizin kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor.

Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla havalimanımız inşa edildi.

Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdik. Havalimanının yatırım miktarı 608 milyon 500 bin avrodur.

Her iki şehrimizin tam ortasında konumlanmıştır. Bağlantı yollarının çalışmalarına da başlamıştık. Sadece karayolu bağlantılarıyla yetinmiyoruz. Çukurova'nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimine katkılar yapacak, yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır. Akdeniz'in tamamının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenecek böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz

Burada şunu özellikle söylemek isterim, Adanalı ve Mersinli hemşerilerimiz kısa sürede ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu göreceklerdir. Ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak. Sanayi bölgelerinin ürünlerini dünyaya taşıyacak. Tarım ürünleri gecikmeksizin müşterilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza kazasız, sorunsuz seferler diliyorum.

MUHALEFETE TEPKİ: BU SİYASİ HASETLİK

Şakirpaşa Havalimanı bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey yok. Muhalefet yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyor. Böyle siyaset olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır. Yatırımı kötüleyen muhalefet olmaz. Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Bunun adı siyasi hasetliktir. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok.

Soruyorum, daha büyük bir havalimanımızın olması deprem yardımlarını ulaştırmada elimizi rahatlatır mı?

Şehirlerimize kazandırdığımız her esere parayı betona gömüyorlar diyerek karşı çıktılar. Yapılan her hayırlı işe mutlaka kulp taktılar. Muhalefet havalimanına dahil öngörülerinde yanılacak.

Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatmıyoruz. Bu yalanı devam ettirmek ahlaksızlıktır. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı, eğitimle ilgili uçuşlarda Şakirpaşa'yı kullanacağız.

TÜRKİYE'NİN 58'İNCİ HAVALİMANI

Çukurova Uluslararası Havalimanı; yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçakların da iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm hava yolu ihtiyacını karşılayacak. Yeni havalimanının 5 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet vermesi bekleniyor.