Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması kepenk indirdi

Türkiye’de 63 yıldır faaliyet gösteren otobüs firması piyasadan çekilme kararı aldı.

Türkiye’nin en köklü otobüs taşımacılığı firmalarından Hakiki Koç Turizm, 63 yıl süren hizmet geçmişinin ardından sektörden çekilme kararı aldı. 1963 yılında İzmir merkezli olarak kurulan firma, uzun yıllar boyunca hem yurtiçi hem de uluslararası seferlerle sektörde önemli bir yere sahipti.

Karar’ın haberine göre, ancak ekonomik zorluklar ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle Hakiki Koç, faaliyetlerini tamamen durdurdu.

HAKİKİ KOÇ TURİZM

1963 yılında Mehmet Niyazoğlu tarafından İzmir’de kurulan Hakiki Koç Turizm, İzmir’in ilk kara yolcu taşımacılığı firması olarak faaliyete başladı. Firmanın ilk filosu, dört adet 1960 model Mercedes otobüsten oluşuyordu. İzmir merkezli olarak başlayan bu serüven, zamanla İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlere uzandı. Hakiki Koç, yolcu taşımacılığı alanında büyük bir müşteri kitlesine hitap ederek kısa sürede Türkiye genelinde tanınan bir marka haline geldi.

Hakiki Koç Turizm, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da büyümeye devam etti. Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkelerle başlayan uluslararası seferler, firmanın sınırları aşan başarısını gözler önüne serdi. Ayrıca, 1968-1978 yılları arasında Hac seferleri düzenlemeye başlayarak Suudi Arabistan’a yönelik hizmetlerini de ekledi. Firma, genişleyen filosu ve artan sefer sayılarıyla sektördeki yerini her geçen gün sağlamlaştırdı.

KURUCU MEHMET NİYAZİOĞLU’NUN VEFATINDAN SONRA ZOR DÖNEM

Hakiki Koç Turizm’in sektörden çekilme süreci, kurucusu Mehmet Niyazoğlu’nun vefatının ardından başladı. Firmanın yönetimi, bu süreçte oğullarına geçti ancak idari ve mali sorunlar bu dönemde baş gösterdi. 2010 yılında Asya Tur’a satıldığı ya da geçici olarak faaliyetlerine ara verdiği iddia edilen Hakiki Koç, uzun yıllar boyunca sektörde varlık göstermedi. Firmanın web sitesi bile aktif olmadan kaldı ve otobüs seferleri ani bir duyuruyla durduruldu.

Türkiye’nin en köklü otobüs firmalarından biri olarak bilinen Hakiki Koç Turizm, 63 yıllık hizmet serüveninin ardından sektörden çekildi. Bir dönemin en güçlü firmalarından biri olan Hakiki Koç, kurucusunun vefatından sonra yönetimsel sıkıntılarla karşılaştı ve bu sorunlar firmanın faaliyetlerine son vermesine yol açtı.