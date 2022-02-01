Türkiye'nin 7 yıldızlı lüks oteli icradan satılığa çıktı

Antalya’da dünyaca ünlü isimlerin açılışına katıldığı Mardan Palace’ın spor kompleksi ve yüzlerce apart dairesi icradan alıcı bekliyor.

Antalya’nın Aksu ilçesi Kundu mahallesindeki Mardan Palace icralık. Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov’un 1.4 milyar dolarlık yatırımla açtığı Mardan Palece’nin spor tesisleri ve yüzlerce apart dairesi icraya düştü. Açılışının ardından mali sıkıntılara düşen 7 yıldızlı otelin satışının ardından Mardan Spor Kompleksi’ için icradan satışı ihalesi ile alıcı aranıyor.

İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi’ndeki icra ihalesinde Mardan Palace’ın sahibi konumundaki şirketin iflası yer alıyor. Telman İsmailov’un oğlu Sarkhan İsmailov’un da yönetiminde olduğu 220 milyon TL sermayeli Ast İnşaat Turizm Taahhüt AŞ şirketi için mahkeme 19 Eylül 2018’de iflas kararı verdi. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği iflas kararı sonrası şirketin tasfiye sürecine geçildi. İcra İflas Müdürlüğü’nün yürüttüğü tasfiye sürecinde, şirkete ait varlıklar bir bir icradan satılıyor.

AÇILIŞINA DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILMIŞTI

Antalya Kundu’daki Mardan Palace 2009’da kapılarını açarken, dünyaca ünlü isimler Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci, Tom Jones’la birlikte Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev törene katılmıştı. Mardan Palace’ın içinde Mardan Spor Kompleksi de yer alıyordu. Komplekste UEFA standartlarına sahip futbol sahaları, yarı olimpik yüzme havuzları, Sinema ve bowling salonları yanı sıra 300’e yakın apart dairesi ile 7 ayrı arsa yer alıyor. Söz konusu kompleks toplamda 103 dönümden oluşuyordu.

TESİS 178 MİLYON LİRADAN İHALEYE ÇIKACAK

İcra İflas Müdürlüğü, anılan kompleksteki varlıkları iki ayrı taşınmaz grubu olarak belirledi. Anılan varlıklar için ihale aynı gün içinde yapılacak. İlk taşınmaz grubu için belirlenen bedel 89 milyon 764 bin TL. İkinci taşınmaz grubu için ise 89 milyon liralık bir bedel belirlendi. Bilindiği gibi icradan Satış ihaleleri belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden satışa çıkıyor. Bir başka ifade ile 178 milyon lirayı aşan bir değere sahip olan iki ayrı taşınmaz grubu yarı fiyatına alınabilecek. Alıcı tarafın, icra ihalesi bedeli yanı sıra yüzde 18 de KDV ödemesi gerekir. Söz konusu ihale 16 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi’nde yapılacak.