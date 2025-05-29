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Türkiye'nin 70 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti

Türkiye'nin 70 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti
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1955 yılında kurulan Türkiye'nin Çanakkale merkezli 70 yıllık gıda üreticisi Uslu Gıda şirketi hakkında 1 yıl süreyle konkordato kesin mühlet kararı verildi...

Çanakkale Çan ilçesinde 1955 yılında kurulan Uslu Gıda, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme konkordato talebini kabul ederken, firmaya darboğazdan çıkabilmesi için bir yıl süre verdi.

Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Uslu Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebini kabul ederek, şirkete 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Mahkeme, bu kararla birlikte şirketin mali durumunun iyileştirilmesi ve borçlarının yeniden yapılandırılması için yasal bir süreç başlatmış oldu. Kesin mühlet süresince, borçlular aleyhine yeni icra takipleri yapılamayacak ve mevcut takipler durdurulacak.

1955 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurulan Uslu Gıda, 1994 yılında merkezini İstanbul'a taşısa da 2011 yılında Çanakkale'ye geri dönmüştü. Şirket 3 kuşaktır süt ürünleri, zeytin ve türevlerinin üretim ve satışını yapıyor.

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Etiketler Uslu Gıda Şirketi Uslu Gıda konkordato
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