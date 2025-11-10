Türkiye'nin 83 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Türkiye’nin köklü kuruyemiş markalarından olan ve "Sincap" markasıyla bilinen 83 yıllık kuruyemiş devi Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemişkonkordato ilan etti.

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş markası Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

Mahkemenin kararına göre, Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş A.Ş. hakkında 5 Kasım 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet uygulanmasına hükmedildi. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini değerlendirmek üzere 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Kararda, İcra İflas Kanunu’nun 294 ila 297. maddeleri gereğince, şirket aleyhine yürütülen tüm icra takipleri, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dâhil olmak üzere tüm hukuki süreçlerin durdurulmasına karar verildi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre; ayrıca, geçici mühlet kararından önce düzenlenen çeklerin, konkordato süreci boyunca bankalarca “konkordato kapsamında” ibaresiyle işleme alınması yönünde hüküm kuruldu.

 

