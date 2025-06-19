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Türkiye'nin akaryakıt devi yeniden el değiştiriyor

Türkiye'nin akaryakıt devi yeniden el değiştiriyor
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Zeren Holding, akaryakıt dağıtım şirketi Alpet'in hisselerini satmaya hazırlanıyor. Şirket, daha önce yüzde 49'unu Virgin Adaları merkezli Mount Private Capital'e devrettiği Alpet'in satışı için aynı fonla masaya oturdu.

Zeren Holding, 2023 yılında Altınbaş Holding bünyesindeki Alpet’i satın alarak sektöre giriş yapmıştı. Alpet, yeniden el değiştirmeye hazırlanıyor. 

Zeren Group, mart ayında Alpet'in yüzde 49'unun Virgin Adaları merkezli Mount Private Capital'e satışı için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, Zeren Group ile aynı fon arasında yeni hisse satışı için görüşmelere başlandı.

Alpet'in satışı için Mount Private Capital ile anlaşmaya varılması halinde, Türkiye'de bir akaytakıt devinin daha çoğunluk hissesi yabancıların kontrolüne geçmiş olacak.

300'DEN FAZLA AKARYAKIT İSTASYONU VAR

Türkiye'nin en büyük akaryakıt markalarından biri olan Alpet'in sahibi Zeren Group, geçtiğimiz yıl TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın almak için anlaşmaya varmış ancak imzaların atılmasına kısa bir süre kala taraflar masadan kalkmış ve söz konusu satış iptal olmuştu.

 

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Etiketler akaryakıt istasyon zeren holding alpet virgin adaları
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