Türkiye'nin beyaz eşya devi Vestel'de toplu işten çıkarma kararı

Vestel 2 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, ''verimlilik için'' bu kararı aldıklarını söyledi.

Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel, 2 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre Zorlu Holding, 4,9 milyar dolarlık borcu bulunuyor. Şirket varlık satışları ve işten çıkarmalar için hazırlık yapıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Zorlu Holding iştirakı Vestel Elektronik, toplam işgücünün yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan iki bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Bloomberg’in derlediği verilere göre, Vestel’in hisseleri bu yıl yüzde 40’ın üzerinde değer kaybetti, 2029 vadeli dolar cinsi tahvillerinin değeri ise 80 sentin altında seyrediyor.

‘VERİMLİLİK İÇİN' SAVUNMASI

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada kararı “verimlilik için” aldıklarını söyledi.

Yüngül, "İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için… Vestel’de 2 bin kişilik işten çıkarma üretim kapasitesi olumsuz etkilenmeyecek, aksine artacak. Borcun FAVÖK’e oranında üç çarpanı sürdürülebilir görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüngül, “İhracatı kuvvetli bir grubuz verimlilikler ile daha iyi olacağız. Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında” dedi.

Yüngül, ayrıca kaynak ve yatırımlarını ABD’ye çevirdiklerini belirterek “Eylül’de güzel haberler alacağız” diye konuştu.

Bloomberg