Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı

Balıkesir'de bulunan ve 700 bin ons kaynak ve 500 bin ons rezerv kapasitesine sahip stratejik altın madeni ruhsatının 50 milyon Dolar karşılığında devir için imzalar atıldı.

Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yer alan stratejik altın madeni ruhsatını bünyesine katmak için resmi süreci başlattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle duyurulan karara göre şirket, Türkiye Varlık Fonu iştiraki olan Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait maden sahasını devralmak üzere ilgili makamlara başvuru yapacak.

Söz konusu maden sahasının 700 bin ons kaynak ve 500 bin ons rezerv kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Devir işlemleri için belirlenen toplam bedel 50 milyon dolar olarak açıklandı. Ayrıca anlaşma kapsamında net izabe gelirinin yüzde 2,5’ine karşılık gelen bir tutarın da ödeneceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 50 milyon dolarlık ruhsat devir bedelinin üç eşit taksitte ödeneceği ifade edilerek şu detaylara yer verildi:

"İlk taksit olan 16 milyon 666,6 bin dolar tutarındaki ödeme (KDV istisna belgesi Türk Altın İşletmeleri AŞ tarafından temin edilene kadar) Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ'ye avans olarak sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, ikinci taksit olan 16 milyon1 666,6 bin doların 31 Mart 2027'de, üçüncü taksit olan 16 milyon 6662,6 bin doların 31 Aralık 2028 tarihi veya ruhsat sahasındaki cevherden altın üretimine başlanma tarihinden han3gisi önce gerçekleşirse o tarihte olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir."