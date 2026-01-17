  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı!

Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı

Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı
Güncelleme:

Balıkesir'de bulunan ve 700 bin ons kaynak ve 500 bin ons rezerv kapasitesine sahip stratejik altın madeni ruhsatının 50 milyon Dolar karşılığında devir için imzalar atıldı.

Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yer alan stratejik altın madeni ruhsatını bünyesine katmak için resmi süreci başlattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle duyurulan karara göre şirket, Türkiye Varlık Fonu iştiraki olan Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait maden sahasını devralmak üzere ilgili makamlara başvuru yapacak.

Söz konusu maden sahasının 700 bin ons kaynak ve 500 bin ons rezerv kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Devir işlemleri için belirlenen toplam bedel 50 milyon dolar olarak açıklandı. Ayrıca anlaşma kapsamında net izabe gelirinin yüzde 2,5’ine karşılık gelen bir tutarın da ödeneceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 50 milyon dolarlık ruhsat devir bedelinin üç eşit taksitte ödeneceği ifade edilerek şu detaylara yer verildi:

"İlk taksit olan 16 milyon 666,6 bin dolar tutarındaki ödeme (KDV istisna belgesi Türk Altın İşletmeleri AŞ tarafından temin edilene kadar) Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ'ye avans olarak sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, ikinci taksit olan 16 milyon1 666,6 bin doların 31 Mart 2027'de, üçüncü taksit olan 16 milyon 6662,6 bin doların 31 Aralık 2028 tarihi veya ruhsat sahasındaki cevherden altın üretimine başlanma tarihinden han3gisi önce gerçekleşirse o tarihte olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir."

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Trafikte bunu yapan yandı: İstanbul'da sadece 2 saatte 44 bin TL ceza yazıldı!
Trafikte bunu yapan yandı: İstanbul'da sadece 2 saatte 44 bin TL ceza yazıldı!
Geçtiğimiz aylarda evlenen güzel oyuncu anne oldu
Geçtiğimiz aylarda evlenen güzel oyuncu anne oldu
Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi!
Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi!
İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı
Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı
Yastık altında altın biriktirenler dikkat! Bakanlık yeni sistemi madde madde anlattı
Yastık altında altın biriktirenler dikkat! Bakanlık yeni sistemi madde madde anlattı
Survivor adasından elenen Dilan Çıtak'ın Acun Ilıcalı'a vedası olay oldu
Survivor adasından elenen Dilan Çıtak'ın Acun Ilıcalı'a vedası olay oldu
Genç futbolcu ile kol kola yakalanan Gözleri Karadeniz'in güzelinden kafa karıştıran açıklama
Genç futbolcu ile kol kola yakalanan Gözleri Karadeniz'in güzelinden kafa karıştıran açıklama
Etiketler altın madeni ons altın altın madeni ruhsatı kap satış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Ne yaptın be çocuk, ne yaptın! Karnesinde 3 zayıf olan liseli genç hayatına son verdi Ne yaptın be çocuk, ne yaptın! Karnesinde 3 zayıf olan liseli genç hayatına son verdi Ege Denizi'nde İzmir'de de hissedilen deprem! Ege Denizi'nde İzmir'de de hissedilen deprem! Hava durumu yine şaşırtacak: Önce dondurucu soğuklar ve kar, ardından da bahar havası... Hava durumu yine şaşırtacak: Önce dondurucu soğuklar ve kar, ardından da bahar havası... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! TMSF Süper Lig'te! Eyüpspor'a da kayyım atandı! TMSF Süper Lig'te! Eyüpspor'a da kayyım atandı! 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı! 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı! Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı
Mezarlıkta dehşet: Mezarda gömülü poşetin içinden çıkanlar tüyleri ürpertti Mezarlıkta dehşet: Mezarda gömülü poşetin içinden çıkanlar tüyleri ürpertti İnternette parça parça satıyorlardı... Hurdacılar suçüstü yakalandı! İnternette parça parça satıyorlardı... Hurdacılar suçüstü yakalandı! Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! İzmir'deki film gibi para nakil aracı soygununun detayları ortaya çıktı İzmir'deki film gibi para nakil aracı soygununun detayları ortaya çıktı Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı