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Türkiye'nin bir dev şirketi daha iflas etti

Türkiye'nin bir dev şirketi daha iflas etti
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Türkiye'nin önemli seramik üreticilerinden Seranova Seramik iflas etti.

Türkiye'nin önemli seramik üreticilerinden Seranova Seramik, 2000 yılında faaliyete geçtikten sonra iflas etti. Borsa İstanbul'da işlem gören ve Umpaş Holding’in grup şirketlerinden biri olan Seranova Seramik’in iflasına, Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar sonrasında karar verildi. Şirketin borçlarını ödeyememesi ve alacaklılar ile anlaşamaması nedeniyle yapılan konkordato davası, mahkemenin iflas kararı ile sonuçlandı.

Firma, hem yerli pazarda hem de yurtdışında oldukça tercih edilen bir marka haline gelmişti. Uşak'ta bulunan 530 bin metrekarelik alanda üretim yapan şirket, modern üretim teknolojileri ve büyük üretim alanlarıyla sektörde kendine sağlam bir yer edinmişti.

Seranova Seramik'in iflas kararı, şirket tarafından istinaf yoluyla itiraz edilecek ve sürecin nasıl şekilleneceği, şirketin geleceği açısından kritik önem taşıyor. Umpaş Holding’in konuya dair açıklamasına göre, mahkemenin iflas kararı kesinleşmeden önce istinaf başvurusunda bulunulacak.

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Etiketler seramik üreticisi seranova seramik iflas
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