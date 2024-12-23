  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti

Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti

Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti
Güncelleme:

Türkiye'nin Afyonkarahisar merkezli süt ve süt ürünleri devi konkordato ilan etti.

Afyonkarahisar’ın önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi Afsüt, ödeme güçlükleri nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, firmanın talebini değerlendirerek geçici mühlet kararı aldı.

Bu karar ile Afsüt, bir yıl boyunca yasal koruma altında faaliyetlerine devam edecek. Mahkeme, süreç boyunca firmanın mali durumunu yakından takip edecek bir komiser heyeti atadı. Bu heyet, Afsüt’ün mali yapısını detaylı bir şekilde inceleyecek ve süreç boyunca raporlar hazırlayarak mahkemeye sunacak. Yeniçağ'da yer alan habere göre, Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı geçici mühlet kararı, Afsüt’e bir yıl boyunca yasal koruma sağlıyor. Bu süre zarfında alacaklılar, konkordato sürecine itirazlarını 7 gün içinde dilekçeyle bildirebilecek.

Etiketler Afsüt iflas konkordato Afyonkarahisar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suriye'de Esad dönemi bitti, seçim anketlerinin sonuçları değişti Suriye'de Esad dönemi bitti, seçim anketlerinin sonuçları değişti Türk-İş 29 bin 583 TL istedi, uzman isim zamlı asgari ücret tahminini açıkladı Türk-İş 29 bin 583 TL istedi, uzman isim zamlı asgari ücret tahminini açıkladı Kredi kartı ve bankamatik kart şifrelerinde yeni dönem bugün başladı Kredi kartı ve bankamatik kart şifrelerinde yeni dönem bugün başladı Gecenin maçında gol yağmuru: 9 gol birden atıldı Gecenin maçında gol yağmuru: 9 gol birden atıldı Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat ve Aniesi'nin yatak sahnesi olay oldu Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat ve Aniesi'nin yatak sahnesi olay oldu Korkunç yangın! 5 halk otobüsü alev alev yanarak hurdaya döndü Korkunç yangın! 5 halk otobüsü alev alev yanarak hurdaya döndü Kremlin açıkladı: Esad'ın eşi Esma Esad boşanma davası mı açtı? Kremlin açıkladı: Esad'ın eşi Esma Esad boşanma davası mı açtı? Sürpriz aşktan beklenen fotoğraflar geldi Sürpriz aşktan beklenen fotoğraflar geldi Kabinede büyük revizyon yolda: Tarihler öne çekildi Kabinede büyük revizyon yolda: Tarihler öne çekildi Metro istasyonunda uyuyan kadını ateşe verip diri diri yaktılar! Metro istasyonunda uyuyan kadını ateşe verip diri diri yaktılar!
MasterChef Türkiye'de ilk beyaz ceketi kazanan isim belli oldu MasterChef Türkiye'de ilk beyaz ceketi kazanan isim belli oldu Araç sahipleri 2025'e ''hoş geldin'' diyemeyecek! MTV zamları belli oldu Araç sahipleri 2025'e ''hoş geldin'' diyemeyecek! MTV zamları belli oldu Yılbaşını evde geçirmeye hazırlananlara kötü haber Yılbaşını evde geçirmeye hazırlananlara kötü haber 2024'e buz gibi bir havayla veda etmeye hazır olun: Erbain soğuğu geliyor! 2024'e buz gibi bir havayla veda etmeye hazır olun: Erbain soğuğu geliyor! Özlem Gürses'ten elektronik kelepçeli ev hapsi fotoğrafı Özlem Gürses'ten elektronik kelepçeli ev hapsi fotoğrafı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasında geceye damgasını vuran tartışma! Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasında geceye damgasını vuran tartışma! Uzman isim zamlı emekli maaşlarını hesapladı Uzman isim zamlı emekli maaşlarını hesapladı Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından uyardı Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından uyardı İstanbul'da gemi yan yattı, konteynerler denize döküldü İstanbul'da gemi yan yattı, konteynerler denize döküldü