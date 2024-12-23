Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti

Türkiye'nin Afyonkarahisar merkezli süt ve süt ürünleri devi konkordato ilan etti.

Afyonkarahisar’ın önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi Afsüt, ödeme güçlükleri nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, firmanın talebini değerlendirerek geçici mühlet kararı aldı.

Bu karar ile Afsüt, bir yıl boyunca yasal koruma altında faaliyetlerine devam edecek. Mahkeme, süreç boyunca firmanın mali durumunu yakından takip edecek bir komiser heyeti atadı. Bu heyet, Afsüt’ün mali yapısını detaylı bir şekilde inceleyecek ve süreç boyunca raporlar hazırlayarak mahkemeye sunacak. Yeniçağ'da yer alan habere göre, Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı geçici mühlet kararı, Afsüt’e bir yıl boyunca yasal koruma sağlıyor. Bu süre zarfında alacaklılar, konkordato sürecine itirazlarını 7 gün içinde dilekçeyle bildirebilecek.