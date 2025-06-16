Türkiye'nin çeyrek asırlık bir devi daha konkordato ilan etti

25 yıllık dev şirket Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş konkordato ilan etti.

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş., mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Dev şirketin referansları arasında Arçelik, Tofaş, Ford Otosan, Türk Traktör ve Aselsan gibi büyük sanayi kuruluşları bulunuyor.

1998 yılında kurulan Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş., konkordato talebiyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, şirketin İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesi gereğince gerekli belgeleri eksiksiz sunduğunu belirledi. Bunun üzerine 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Mahkeme kararıyla birlikte şirketin malvarlığının korunması için gerekli tüm hukuki önlemlerin alınmasına hükmedildi. Bu süreçte Kamber Kaya, Yeşim Turan ve Nejla Ergür geçici konkordato komiserleri olarak atandı. Alacaklılar, konkordato ilanından itibaren yedi gün içinde mahkemeye itirazda bulunabilecek.

Konkordato başvurusunun nihai değerlendirmesi 2 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasında şirketin mali durumu ve sunulan plan detaylı şekilde ele alınacak.

Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş., sıcak ve soğuk çekme lama, vasıflı çelik, karbon ve yapı çeliklerinin tedarikini sağlıyor. Otomotiv, takım tezgahları, metal mobilya, el aletleri, bağlantı elemanları, kalıp ve ağır makine sanayi gibi sektörlere hizmet sunan şirket, haddeleme ve doğrultma işlemleri de gerçekleştiriyor.

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