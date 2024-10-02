Türkiye'nin dev giyim markası konkordato istedi

Türkiye’nin dört bir yanında çok sayıda AVM’de mağazaları bulunan ünlü giyim markası Bad Bear, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi.

AVM'lerdeki geniş mağaza ağı ve 2013 yılında hızlı bir büyüme stratejisiyle sektöre adım atan giyim devi Bad Bear mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini değerlendirerek Selçuk Mağazacılık Anonim Şirketi için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme, konkordato sürecini denetlemesi için Bağımsız Denetçi Ali İnce, Prof. Dr. Mali Müşavir Özgür Çatıkkaş ve hukukçu Prof. Dr. İsmail Kayar'dan oluşan bir komiser heyeti atadı. İnceleme sonuçları, şirketin mali durumunda kayda değer bir iyileşme sağlanmazsa, 11 yıl önce kurulan Bad Bear’ın iflasına karar verilebilir. 2013 yılında sokak giyimi konseptiyle Seyhan Selçuk tarafından bir odada kurulan Bad Bear, kısa sürede tekstil sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi. Eğlenceli ve sıradışı tasarımlarıyla dikkat çeken marka, bugün 400 satış noktasında tüketicilere hizmet veriyor.

Bad Bear’ın kuruluş sürecine dair CEO Seyhan Selçuk, "10 yıl önce 18 bin TL sermaye ile başladık. O zamanlar işimden ayrılmıştım ve eşime kendi markamı kurma kararı aldığımı söyledim. Evimizin küçük bir odasını boşaltarak kemer üretimine başladık. Daha sonra diğer ürünleri ekledik ve ofis kiralamak zorunda kaldık. Bugün küçük bir odadan 120 kişilik bir ekibe ulaştık" şeklinde konuşmuştu.