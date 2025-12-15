Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA satılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Sabancı Holding bünyesindeki dev market zinciri CarrefourSA'nın satılacağına yönelik iddialar üzerine holdingden resmi açıklama geldi.

Sabancı Holding, Türkiye genelinde 1255 şubesi bulunan market zinciri CarrefourSA'nın süpermarketlerinin A101 ve hipermarketlerini Anpagross'a devredeceğine yönelik iddialar hakkında açıklama yaptı.

Holdingin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şirketin hisselerinin satışı yönünde henüz bağlayıcı bir karar alınmadığı belirtildi.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, "Çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") paylarının satışı ve/veya şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer almıştır.

Sabancı Holding olarak, iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Bu çerçevede, portföyümüzdeki şirketler için "büyütme", "dönüştürme", "operasyonel ve finansal performansını iyileştirme" ve/veya "çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi" düzenli olarak ele alınmaktadır.

İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır.

Gelişmeler oldukça kamuoyu ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.