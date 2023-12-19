Türkiye'nin dev şirketi fabrikasını yurt dışına taşıyor

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Bursa Gemlik'teki tesisini başka bir ülkeye taşıma kararı aldı. Tesis binası ve arazisinin de satılmasına karar verildi.

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Gemlik tesislerinin taşınması ya da satışına ilişkin seçenekleri değerlendirme kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada kararın, sınırda karbon düzenlemelerinin uluslararıs rekabeti kısıtlayıcı hale getireceği beklentisi doğrultusunda alındığı belirtildi. Açıklamada, şirketin altyapı ve proje iş kolu kapsamına dahil olan büyük çaplı boru üretimi ile ilgili değişen pazar koşulları, endüstriyel dinamikler ve hedef pazarlarda yerel oyuncu olma stratejik hedefi doğrultusunda, 2023 yılı Nisan ayında ABD'de mukim "Berg Pipe" şirketini satın aldığı hatırlatıldı.

TESİSİ TAŞIYIP FABRİKAYI SATACAKLAR

İlgisi satın almayla birlikte yönetim kurulunun, büyük çaplı borularda Türkiye ve yakın coğrafyalardaki arz fazlası, yurt dışı pazarlarda korumacılık politikalarının giderek güçlendiği dile getirilerek, "Yine yakın/orta vadede yürürlüğe girebilecek sınırda karbon vergisi gibi düzenlemelerin uluslararası rekabeti daha da kısıtlayıcı hale getireceğine dair beklentiler sebebiyle, Gemlik Tesisleri'nde sadece altyapı ve proje iş kolu kapsamında yer alan büyük çaplı boruların üretiminde kullanılan makine ve ekipmanın, kısmen veya tamamen, orta/uzun vadede güçlü pazar talebi beklentimizi koruduğumuz ABD'de bulunan tesislerimize taşınması, direkt yatırım veya ortaklık yoluyla başka bir coğrafyaya taşınması, ya da potansiyel alıcılara tesis olarak satılması, seçeneklerinin değerlendirilmesine, ve ilgili makine ve ekipmanın bulunduğu arazi ve binaların ise satılmasına dair çalışmalara başlanmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

3 Mayıs 2023 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararıyla konuyla ilgili değerlendirmelere başlandığı bilgisinin açıklanmasının ertelenmesi yönünde karar alındığının dile getirildiği açıklamada, "Şirket'in kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasını amaçlayan süreçte, makine ve ekipmanın bulunduğu arazi ve binaların satışıyla ilgili çalışmalara yönelik somut gelişmeler olması sebebiyle, erteleme sebebinin ortadan kalktığı kabul edilerek kamuya açıklama yapılması gerekliliği oluşmuştur" denildi.

Gelişmelerin daha sonra kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.