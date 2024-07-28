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Türkiye'nin dev şirketleri vergi ödemiyor mu? Bakanlıktan ''vergi levhası'' açıklaması

Türkiye'nin dev şirketleri vergi ödemiyor mu? Bakanlıktan ''vergi levhası'' açıklaması
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Türkiye'nin dev şirketlerinin vergi levhalarının sosyal medyada paylaşılması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Vergi Denetim Kurulu'nun yaptığı tespitler neticesinde, 2 bin 815 büyük mükellefin halihazırda toplam yüzde 27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edildiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden dijital vergi levhası bilgilerinin paylaşılarak vergi yükümlülükleri ile ilgili haberler yapıldığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede açıklama yapma zarureti doğduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Mükelleflerimizin beyanlarının doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla Vergi Denetim Kurulumuzun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler neticesinde, 2 bin 815 büyük mükellefin halihazırda toplam yüzde 27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir. Bu oranın müteakip dönemde daha da artırılması planlanmaktadır. Ayrıca yine sürekli zarar beyan eden mükelleflerden büyüklüğü ve sektörüne göre beyanı riskli değerlendirilen öncelikle 735 mükellef nezdinde vergi incelemeleri yürütülmektedir. Buna ek olarak vergi inceleme istatistikleri mükellef büyüklüklerine göre tespit edilerek Vergi Denetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"PAKET VERGİDE ETKİNLİK VE ADALETİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAYACAK"

Ekonomi yönetiminin Eylül 2023'te duyurulan Orta Vadeli Program'da vergide adaletin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması konusundaki kararlılığının ortaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını" hedefleyen ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayan vergi paketinin de dün TBMM'de kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Vergide etkinlik ve adaletin güçlendirilmesini sağlayacak olan bu paketle vergi cezaları artırılacak, bazı istisna ve indirimler kaldırılacak ve kayıt dışı ekonomi ile daha güçlü bir şekilde mücadele edilecektir. Bu paket, son günlerde kamuoyunda dile getirilen eleştirilere de kritik bir düzenleme ile yanıt vermektedir. Paketle birlikte, istisnalar nedeniyle ödenecek vergisi çıkmayan mükelleflere yurt içi asgari kurumlar vergisi getirilmektedir. Buna göre, kazançlarından istisna ve indirimler düşüldüğünde ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler, bu indirimler düşülmeden önceki kurum kazançları üzerinden artık yüzde 10 oranında asgari vergi ödeyeceklerdir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerek vergi incelemeleriyle gerekse saha denetimleriyle kayıt dışılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vergi kanunlarına uymayan mükellefler hakkında tüm yasal işlemler istisnasız uygulanmaktadır. Bu mücadelemize destek vermek amacıyla vergi cezalarının artırılmasına yönelik hükümler de yeni kabul edilen kanunda yer almaktadır. Bu kapsamda, vergi mahremiyeti nedeni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak mükellef bazında detaylı bilgi paylaşılması mümkün olmamakla birlikte, haberlere konu olan mükellefler arzu ederlerse kendileriyle ilgili açıklama yapabilirler. Vergide adalet, etkinlik ve kazanca göre vergileme, politikalarımızın ana unsurudur. "

AA

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı vergi levhası vergi incelemesi
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