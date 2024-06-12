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Türkiye'nin dış ticaret haddi geriledi

Türkiye'nin dış ticaret haddi geriledi
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İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi nisanda 86 seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 geriledi.

 

İhracat birim değer endeksi %1,9 azaldı

İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,0 azaldı, yakıtlarda %2,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,9 azaldı.

İhracat miktar endeksi %1,9 arttı

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %5,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,0 azaldı, yakıtlarda %40,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,3 azaldı.

İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Nisan 2024 [2015=100]

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi nisanda 86 seviyesine geriledi.

 

İthalat birim değer endeksi %0,4 arttı

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,0 azaldı, yakıtlarda %6,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi %3,7 arttı

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %16,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,4 arttı, yakıtlarda %0,7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,2 arttı.

İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Nisan 2024 [2015=100]

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi nisanda 86 seviyesine geriledi.

Dış ticaret endeksleri, Nisan 2024

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi nisanda 86 seviyesine geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %2,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Mart ayında 154,5 iken 2024 Nisan ayında %2,8 oranında azalarak 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Nisan ayında 146,4 iken 2024 yılı Nisan ayında %1,9 oranında artarak 149,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %6,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Mart ayında 129,5 iken 2024 Nisan ayında %6,3 oranında artarak 137,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Nisan ayında 127,2 iken 2024 yılı Nisan ayında %7,2 oranında artarak 136,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Nisan 2024 [2015=100]

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi nisanda 86 seviyesine geriledi.

 Dış ticaret haddi 2024 yılı Nisan ayında 86,0 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Nisan ayında 88,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,0 puan azalarak, 2024 yılı Nisan ayında 86,0 oldu.

Dış ticaret hadleri, Nisan 2024 [2015=100]

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi nisanda 86 seviyesine geriledi.

 

Etiketler tüik türkiye istatistik kurumu dış ticaret haddi dış ticaret
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