Türkiye'nin döviz haritası belli oldu: İşte en çok döviz biriktiren iller
BDDK'nın verilerine göre, Türkiye'nin döviz zengini şehirleri belli oldu. Döviz mevduat tutarı en yüksek iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Büyükşehirler, döviz mevduat oranı en yüksek iller arasında ise yer almadı.
Türkiye’de döviz mevduatları son iki ayda 13 milyar dolarlık sıçrama yaparak 234,27 milyar dolara ulaştı. BDDK’nın il bazlı verilerine göre İstanbul 2,3 trilyon TL ile tutar bazında zirvede yer alırken, oran bazında İç Anadolu illeri şaşırttı. Aksaray %62,05'lik rekor payla Türkiye'nin "en dövizci" ili oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, döviz hesaplarındaki büyüme hızı kesilmiyor. 2025 yıl sonunda 221,46 milyar dolar olan mevduatlar, 13 Şubat 2026 haftasında 234,27 milyar dolara yükseldi. Ancak asıl çarpıcı veriler, BDDK’nın illere göre yaptığı döviz mevduat oranı analizinde ortaya çıktı.
Tutar bazında İstanbul zirvede
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2025 sonu itibariyle döviz mevduatı (TL karşılığı) en yüksek 5 il şöyle:
|Sıra
|İl
|Döviz Mevduatı (TL)
|DTH Payı (%)
|1
|İstanbul
|2 trilyon 333,98 milyar TL
|%45,32
|2
|Ankara
|585,15 milyar TL
|%43,56
|3
|İzmir
|380,05 milyar TL
|%38,10
|4
|Antalya
|252,08 milyar TL
|%41,15
|5
|Bursa
|185,00 milyar TL
|%39,45
En çok döviz biriktiren şehir: Aksaray
Toplam tasarrufları içindeki döviz payına bakıldığında ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu illeri büyükşehirleri geride bıraktı. Aksaray, %62,05’lik oranıyla Türkiye’nin en çok döviz tutan ili ünvanını korudu.
Döviz mevduat oranı en yüksek iller
|Sıra
|İl
|Döviz Mevduatı (TL)
|DTH Payı (%)
|1
|Aksaray
|35,46 milyar TL
|%62,05
|2
|Elâzığ
|33,22 milyar TL
|%59,27
|3
|Bingöl
|10,28 milyar TL
|%58,72
|4
|Nevşehir
|24,31 milyar TL
|%58,36
|5
|Yozgat
|27,23 milyar TL
|%58,32
|6
|Bayburt
|2,66 milyar TL
|%57,40
|7
|Kayseri
|123,63 milyar TL
|%56,26
|8
|Gümüşhane
|6,76 milyar TL
|%55,91
|9
|Kütahya
|26,57 milyar TL
|%54,73
|10
|Kırşehir
|15,01 milyar TL
|%54,03
|11
|Isparta
|32,45 milyar TL
|%52,83
|12
|Karaman
|11,23 milyar TL
|%52,53
|13
|Afyonkarahisar
|40,10 milyar TL
|%52,15
|14
|Uşak
|22,84 milyar TL
|%51,80
|15
|Çorum
|23,95 milyar TL
|%50,44
Kayseri dikkat çekti
Kayseri, hem 123,63 milyar TL'lik devasa DTH hacmiyle hem de %56,26'lık yüksek döviz tercih oranıyla diğer Anadolu illerinden ayrışıyor.
