Türkiye'nin döviz haritası belli oldu: İşte en çok döviz biriktiren iller

BDDK'nın verilerine göre, Türkiye'nin döviz zengini şehirleri belli oldu. Döviz mevduat tutarı en yüksek iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Büyükşehirler, döviz mevduat oranı en yüksek iller arasında ise yer almadı.

Türkiye’de döviz mevduatları son iki ayda 13 milyar dolarlık sıçrama yaparak 234,27 milyar dolara ulaştı. BDDK’nın il bazlı verilerine göre İstanbul 2,3 trilyon TL ile tutar bazında zirvede yer alırken, oran bazında İç Anadolu illeri şaşırttı. Aksaray %62,05'lik rekor payla Türkiye'nin "en dövizci" ili oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, döviz hesaplarındaki büyüme hızı kesilmiyor. 2025 yıl sonunda 221,46 milyar dolar olan mevduatlar, 13 Şubat 2026 haftasında 234,27 milyar dolara yükseldi. Ancak asıl çarpıcı veriler, BDDK’nın illere göre yaptığı döviz mevduat oranı analizinde ortaya çıktı.

Tutar bazında İstanbul zirvede

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2025 sonu itibariyle döviz mevduatı (TL karşılığı) en yüksek 5 il şöyle:

Sıra İl Döviz Mevduatı (TL) DTH Payı (%)
1 İstanbul 2 trilyon 333,98 milyar TL %45,32
2 Ankara 585,15 milyar TL %43,56
3 İzmir 380,05 milyar TL %38,10
4 Antalya 252,08 milyar TL %41,15
5 Bursa 185,00 milyar TL %39,45


En çok döviz biriktiren şehir: Aksaray

Toplam tasarrufları içindeki döviz payına bakıldığında ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu illeri büyükşehirleri geride bıraktı. Aksaray, %62,05’lik oranıyla Türkiye’nin en çok döviz tutan ili ünvanını korudu.

Döviz mevduat oranı en yüksek iller

Sıra İl Döviz Mevduatı (TL) DTH Payı (%)
1 Aksaray 35,46 milyar TL %62,05
2 Elâzığ 33,22 milyar TL %59,27
3 Bingöl 10,28 milyar TL %58,72
4 Nevşehir 24,31 milyar TL %58,36
5 Yozgat 27,23 milyar TL %58,32
6 Bayburt 2,66 milyar TL %57,40
7 Kayseri 123,63 milyar TL %56,26
8 Gümüşhane 6,76 milyar TL %55,91
9 Kütahya 26,57 milyar TL %54,73
10 Kırşehir 15,01 milyar TL %54,03
11 Isparta 32,45 milyar TL %52,83
12 Karaman 11,23 milyar TL %52,53
13 Afyonkarahisar 40,10 milyar TL %52,15
14 Uşak 22,84 milyar TL %51,80
15 Çorum 23,95 milyar TL %50,44


Kayseri dikkat çekti

Kayseri, hem 123,63 milyar TL'lik devasa DTH hacmiyle hem de %56,26'lık yüksek döviz tercih oranıyla diğer Anadolu illerinden ayrışıyor.

