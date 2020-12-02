Türkiye’nin en beğenilen şirketleri açıklandı

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İş dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı, zirve Koç Holding'in Capital Dergisi, 38 sektörün en beğenilen şirklerinin belirlendiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Farklı sektörlerden 600’ün üzerinde şirketi temsilen bin 470 yöneticinin katıldığı araştırmada Koç Holding, 'En Beğenilenler'de zirvedeki yerini korurken Arçelik ikinci, Unilever ise üçüncü oldu.
Pandemi ile listede, büyük sıçrama yaşayan e-ticaret şirketleri listede öne çıktı. Toplamda 23 şirketin listedeki yeri değişti. 2019 yılında sıralamada olmayan 6 şirket de en beğenilenler arasına girdi.
Türkiye’nin en beğenilen şirketleri şöyle sıralandı:
1-Koç Holding
2-Arçelik
3-Unilever
4-Eczacıbaşı Topluluğu
5-Turkcell
6-Türkiye İş Bankası
7-Getir
8-P&G/Coca-Cola
9-Trendyol/Yemeksepeti
10-LC Waikiki
11-Garanti BBVA/THY
12-Google/Borusan Holding
13-Sabancı Holding/Vodafone
14-Şişecam
15-Migros
16-Opet/Aselsan
17-Amazon Türkiye/BSH 18-Microsoft/Tüpraş
19-Apple Türkiye
20-Ford Otosan/Hepsiburada
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