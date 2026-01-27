Türkiye'nin en büyük bakır madeninin satışı için düğmeye basıldı

Bakır fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin en büyük açık ocak bakır madeninin satışı için Goldman Sachs'ın yetkilendirildiği öğrenildi.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Akfen Holding, Ilbak Holding ve Bacacı Yatırım Holding, Kastamonu’nun kuzeyinde Göksırmak madenini işleten Acacia Mining Enterprises’ın tamamı ya da bir kısmı için teklif almayı değerlendiriyor.

Kaynaklara göre, şirket ortakları tam satış halinde yaklaşık 1 milyar dolara kadar bir değerleme hedefliyor. Kaynaklar, satış görüşmelerinin henüz erken aşamada olduğunu da belirtti.

Bloomberg